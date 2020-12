“Il ripescaggio che si terrà a Natale…”. Selvaggia Roma, spoiler clamoroso sul GF Vip: cosa non si doveva sapere

Selvaggia Roma rilascia un’intervista ad Adnkronos e incappa in una clamorosa gaffe. L’ex concorrente del GF Vip 5 si lascia scappare un potenziale spoiler sui progetti natalizi di Alfonso Signorini.

Non solo le polemiche. Adesso anche gli spoiler. La bomba è su Selvaggia Roma e sul reality show Grande Fratello Vip 5. Durante un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Adnkronos, l’ex inquilina fa una gaffe degna di nota.

Parlando della sua recente esperienza televisiva, l’uragano Selvaggia incappa in uno spoiler clamoroso. Tanto grave da costringere gli autori del reality show ad alcuni – eventuali – cambiamenti.

Selvaggia Roma, clamoroso scivolone sul Grande Fratello Vip: cosa non andava detto

Sta prendendo corpo l’ipotesi di un ripescaggio tra tutti i concorrenti eliminati. Un’idea per concedere una seconda chance ai vipponi che hanno abbandonato la casa di Cinecittà per il volere del pubblico.

Nel corso della sua intervista concessa ad Adnkronos, Selvaggia Roma ha esclamato quanto segue:

“Il GF Vip per me è stato un sogno che si è realizzato. Volevo che il pubblico conoscesse Selvaggia Roma per come è veramente. Purtroppo ho avuto poco tempo per farmi conoscere, ma spero nel ripescaggio che si terrà a Natale“

Come saprà chi segue il reality show di Canale 5, Alfonso Signorini non ha parlato di un possibile ripescaggio previsto per il giorno di Natale. I vipponi non ne sanno nulla, tanto meno i blog di anticipazioni televisive.

Lo spoiler di Selvaggia Roma è arrivato, dunque, ben prima della presunta comunicazione ufficiale del conduttore. Il danno ormai sembra fatto: la notizia sta rimbalzando sui principali social network e siti di gossip.

Ma alla luce di tale indiscrezione, come si potrà ovviare al problema dello spoiler che sta compromettendo i progetti di Signorini? Non bastano i tentativi di Selvaggia Roma di sviare l’argomento: i perspicaci fan del GF Vip hanno intuito i propositi degli autori.