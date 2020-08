Selvaggia Lucarelli non salva nessuno. Torna a parlare dal suo pulpito virtuale e mostra scatti inediti inerenti le serate organizzate nel noto locale mondano di Porto Cervo.

Selvaggia Lucarelli ce l’ha a morte con vip e pseudo tali. Bastona sonoramente influencer, showgirl e tronisti di Uomini e Donne. Va oltre il mugugno, la lamentela generica: attacca i personaggi che hanno contratto il Covid-19 in Sardegna e ha buone motivazioni.

La giornalista e opinionista televisiva torna a parlare dell’allarmante propagazione virale del Covid-19, ma anche del Billionaire, celeberrimo locale di Flavio Briatore trasformatosi in un ricettacolo di virus. Lo fa mostrando scatti fotografici delle serate estive avvenute nel noto locale incriminato.

Selvaggia Lucarelli smaschera influencer e tronisti: le foto shock indignano il web

Gli scatti inediti, postati da Selvaggia Lucarelli sul suo profilo ufficiale di Instagram, dipingono una raccapricciante realtà. Nelle immagini riportate si vedono alcuni clienti del Billionaire, opportunamente oscurati in volto, che eludono i protocolli di sicurezza anti-Covid. Mascherine abbassate sotto il mento, dita in bocca, contatti fisici ravvicinati.

L’attenzione di Selvaggia Lucarelli si è inoltre focalizzata sui personaggi televisivi e web influencer che hanno contratto il Covid-19, come ad esempio Andrea Melchiorre e Teresanna Pugliese. A suo dire, determinanti vip avrebbero assunto un comportamento irresponsabile e imprudente.

La Lucarelli punta il metaforico ditino anche contro Gabriele Parpiglia. Il giornalista e autore televisivo è stato smascherato grazie ad un selfie che lo ritrae al Billionaire mentre abbraccia e stringe Flavio Briatore. Sonora bastonata anche per la showgirl Antonella Mosetti, che in Costa Smeralda si è lasciata immortalare senza di mascherina.

Dulcis in fundo Letizia Lauri, moglie del celebre hair stylist Federico Fashion Style, volto noto nel jet set per il suo impero di saloni. Stando a ciò che riporta Selvaggia Lucarelli, la dolce metà del trentenne romano pubblica contenuti virali in cui alterna tematiche serie a futili ciance. Nelle sue Instagram stories, oscillerebbe tra Covid-19 e tisane drenanti da sponsorizzare.