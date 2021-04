Selvaggia Lucarelli, la giornalista più criticata d’Italia, ha raccontato come ha vissuto il peggior periodo della sua vita, quando era succube di una relazione tossica.

La nota giornalista ha rivelato dei retroscena agghiaccianti che hanno lasciato tutti senza parole. Dei dettagli che fanno rabbrividire e che descrivono perfettamente un episodio del suo passato su questo rapporto malato.

La vita privata di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, uno dei personaggi televisivi più discussi della televisione italiana.

Una donna forte, a volte incontenibile per il suo modo di esprimersi molto duro.

Le sue opinioni sui social e nei salotti televisivi, sono sempre motivo di litigi e discussione.

Lei è una donna al passo con i tempi, sempre pronta a dire la sua sulle ultime notizie e molto spesso quando scopre dei fatti nascosti, ne parla e fa emergere la verità senza alcuna paura.

Un’immagine molto forte, ma dietro a questa corazza si nasconde una donna fragile e molto emotiva.

Selvaggia ha un figlio di nome Leon, avuto con il figlio del cantante Adriano Pappalardo, Laerte.

Attualmente lei è fidanzata con il famosissimo food blogger Lorenzo Biagiarelli, i due sono innamorati più che mai.

Selvaggia ha ritrovato la serenità con l’uomo, ma in passato non era così perché a causa di un’altra relazione, lei si è quasi annientata e ha deciso di raccontare cosa è successo soltanto ora.

La relazione tossica di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia è stata vittima di una dipendenza affettiva, lo ha raccontato in un podcast dal titolo “Proprio a me”.

Il podcast ha ben sei episodi di 30 minuti, prodotto da Chora Media e disponibile su Spotify, Apple Podcasts, Spreaker Google Podcasts e ovviamente su choramedia.com .

La Lucarelli ha parlato di un “amore” innescato da dei meccanismi manipolatori in cui anche la persona più forte al mondo ci può cascare.

La parola amore non è corretta dato che ci si prova dell’amore di noi stessi fino ad annientarci per delle relazioni tossiche, proprio come è successo alla giornalista.

Selvaggia ha raccontato:

“Durante il suo compleanno ho pensato di fargli un regalo che potesse in qualche modo soddisfarlo”

Il suo ex compagno era benestante con una carriera avviata.

Il racconto continua e la Lucarelli spiega:

“Si lamentava che la doccia avesse delle fughe nere tra un tassellino e l’altro. Costituiva l’unica cosa che non riusciva a controllare in casa sua”.

Per questo si è attrezzata e Selvaggia ha cominciato a togliere una per una le fughe nere, la giornalista dichiara:

“E’ un racconto emblematico di come il concetto d’amore si trasformasse solo in una forma di suo compiacimento.”

Le sue dichiarazioni devono essere d’esempio per tutte le coppie, una relazione tossica può imperdirti di vivere la tua stessa vita.