“Un pensierino ce l’avrei fatto…”. Selvaggia Roma, il debole per il vip fidanzato

Selvaggia Roma non si sottrae alle punzecchiature dei giornalisti di Casa Chi e snocciola retroscena, aneddoti e scoop sul suo percorso televisivo al Grande Fratello Vip 5.

Non soltanto scontri all’ultimo sangue con Elisabetta Gregoraci. Selvaggia Roma, ex protagonista del reality show di Alfonso Signorini, racconta dettagli inediti e ammette di avere un debole per un suo ex coinquilino.

Selvaggia Roma lancia la bomba: “Se non fosse stato fidanzato, un pensierino ce l’avrei fatto”

In collegamento con Casa Chi, il talk social ideato dal settimanale Chi, la trentenne romana si lascia andare a una confidenza inattesa. Zitta zitta, cuatta cuatta, nella casa del Grande Fratello Vip aveva messo gli occhi addosso a un suo coinquilino. Punzecchiata dai giornalisti, l’uragano Selvaggia dichiara:

“Se dici che sai già la risposta allora fai tu questo nome. Dì pure chi avevo puntato secondo le tue fonti. Dici che è fidanzato? Ma allora stai già dicendo tu il nome. C’è un solo fidanzato nel programma. No, non è Oppini, non c’era più dentro. Ok, dai è Andrea Zelletta“

Attorno ad Andrea Zelletta orbita l’interesse del pubblico femminile, ma non solo. L’ex protagonista di Uomini e Donne, felicemente fidanzato con Natalia Paragoni, sembra essere “l’hombre ideal” di questa edizione:

“mi ci trovavo molto bene, ma io rispetto i rapporti. Diciamo che se non fosse stato fidanzato un pensierino ce l’avrei fatto, questo sì. Però VOI siete proprio dei bast**di”

Tante premure, dunque, non eran senza motivo. Selvaggia Roma aveva, da molto tempo, puntato l’ex tronista tarantino.