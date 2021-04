Selfie, non è la prima volta che si parla di loro, d’altra parte perché questo fenomeno è molto popolare.

I cambiamenti tecnologici degli ultimi decenni, la cultura dell’immagine e dello spettacolo in cui viviamo immersi e l’emergere di network come facebook o instagram ci hanno permesso di fotografarci in qualsiasi momento e di pubblicarli sui media digitali appena possibile. A volte esponendosi per ritrarsi in uno scatto da “brivido” a rischi inutili.

Informazioni riguardo i selfie appaiono in TV, o sui giornali, e sono emerse diverse domande e risposte sul comportamento ossessivo di alcune persone, spesso senza merito. E sebbene questa informazione sia spesso sbagliata, non sorprende che la psicologia abbia interesse a saperne di più su questo tipo di comportamento..

Nesso tra scattare selfie e avere un disturbo mentale

Prima di tutto, è necessario chiarire che l’abitudine di fare selfie non è un disturbo mentale, pertanto, non ci sono prove scientifiche a supporto di ciò.

Tuttavia, alcuni problemi emotivi o psicologici possono essere associati all’uso eccessivo di selfie. Ad esempio potrebbero essere presenti: bassa autostima, disturbo da dismorfismo corporeo, narcisismo o personalità perfezionista.

I selfie del narcisista

È probabile che un narcisista scatti molti selfie e li pubblichi sui social media in cerca di approvazione costante. Conosciamo tutti un amico a cui piace guardarsi costantemente allo specchio e i selfie sono un modo rapido per ottenere l’approvazione dei social media ed esporre costantemente la propria immagine. Un narcisista può spingere il comportamento dei selfie all’estremo, ai limiti patologici.

I selfie del perfezionista

Può anche accadere che un perfezionista o una persona dismorfica scatti molte foto di sé e le rifaccia costantemente perché non sembrano attraenti.

I perfezionisti sono ossessionati dalla perfezione in tutto ciò che fanno e le persone con disordine dismorfico del corpo non sono mai soddisfatte del loro aspetto fisico. Questo può far sì che impieghino ore a scattare foto prima di ottenere un’immagine eccellente e impeccabile di se stessi, anche se irreale.

Questi cambiamenti negli ultimi decenni hanno cambiato le nostre relazioni, perché quando sommiamo questi fattori, ci troviamo di fronte a un fenomeno che ci porta alla necessità di relazionarci e proiettare una buona immagine di noi stessi attraverso le reti sociali.

Per questo è importante che sappiamo usare questa tecnologia in modo responsabile. perché se non lo facciamo, possiamo essere sul punto di avere problemi di ossessione o di comunicazione con altre persone: la comunicazione della verità è nella strada, negli occhi dell’interlocutore.