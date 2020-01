Selene Barbuscia, chi è la donna ritrovata morta nella sua casa a Olbia

Chi è Selene Barbuscia, la donna originaria di Ancona, ritrovata morta la scorsa estate per un’overdose nella sua abitazione a Olbia

Scopriamo alcuni dettagli sulla vita di Selene Barbuscia, la giovane donna, il cui corpo è stato ritrovato esanime sul letto della sua abitazione.

Chi è Selene Barbuscia

Selene Barbuscia nasce 31 anni fa a Sassoferrato, in provincia di Ancona.

La vita della giovane è segnata da un’infanzia difficile, che la induce a numerose fughe da casa e a momenti di indigenza. Sin da piccola lancia pubbliche richieste di aiuto. anche a mezzo stampa, ed effettua continui spostamenti (uno degli ultimi a Lione) alla ricerca di una dimensione stabile.

Dopo aver trascorso i primi 14 anni nella frazione di Gaville, all’interno di Sassoferrato, la giovane si trasferisce a Olbia.

Tutti i conoscenti la descrivono come una giovane complicata, bramosa di libertà, irrequieta, ma dolcissima.

Selene si sposa a soli 18 anni con un uomo tunisino da cui si separa dopo aver avuto un figlio. La Barbuscia ha contatti con il figlio per i primi tre anni, dopo di che il piccolo viene affidato a un centro protetto.

La terribile morte di Selene

Il 6 luglio del 2019, il corpo di Selene Barbuscia viene ritrovato esanime, sul letto della sua abitazione di Olbia, in un infuocato pomeriggio estivo.

Gli esiti dell’autopsia dichiarano che la causa del decesso sia dovuto a un’overdose di eroina.

Se è vero che a uccidere Selene sia stata la droga, non si sa ancora con certezza se la siringa sia stata imbracciata volontariamente da lei o da altre mani in maniera forzata – come spiega anche il Resto del Carlino.

Secondo la madre, che si è messa in contatto con Chi l’ha visto? per scoprire la verità sulla morte della giovane, qualcuno l’avrebbe fatta pagare a sua figlia, che collaborava con le forze dell’ordine nell’indagine per spaccio di droga pesante a Olbia.