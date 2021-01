Selena Jennifer, ritrovata la 16enne fuggita da casa con l’amica conosciuta su TikTok

La famiglia allarmata ha subito denunciato la scomparsa. La ragazza aveva con sé solo il tablet del fratello.

E’ stata ritrovata a Pinerolo a casa di un suo amico.

La fuga e le indagini degli agenti

La sedicenne Selena Jennifer Castillo era scappata da Reggello (Firenze) il 14 gennaio dalla casa in cui abitava con la mamma.

Ha seguito una sua amica di 17 anni, popolare su tik tok, che ha conosciuto sul social durante il lockdown.

Selena ha lasciato a casa: cellulare, documenti e soldi. Prima di andare via, ha scritto un bigliettino e durante la sua assenza ha lasciato dei brevi video sui social dicendo di stare bene. Per farlo ha usato il tablet del fratello.

Dopo 11 giorni i carabinieri sono riusciti a rintracciarla seguendo le indicazioni degli investigatori della Compagnia di Figline Valdarno.

Gli investigatori hanno scoperto che era a Pinerolo, una cittadina in provincia di Torino.

Il 25 gennaio mattina è tornata a casa la giovane tik toker, accolta da una comunità minorile, ma è poi riuscita a fuggire durante il pomeriggio.

Le persone della comunità della giovane “influencer” hanno riferito che Selena non sarebbe tornata direttamente dalla famiglia, infatti i carabinieri l’hanno ritrovata da un amico a Pinerolo.

I genitori di Selena sono andati da lei per riportarla a casa e secondo loro la 16enne si è allontanata perché è stata condizionata dalla ragazza conosciuta tramite social. Il sindaco di Reggello, Piero Giunti, ha scritto:

“Mi hanno comunicato che Selena Jennifer è stata ritrovata a Pinerolo; la ragazza è in buone condizioni e in questo momento i genitori sono partiti per andarla a prendere”

Le parole della mamma di Selena

La mamma della sedicenne ha detto ai carabinieri:

“È stata plagiata, ho paura che possa fare qualcosa di molto stupido”.

Per una decina di giorni le due giovani hanno girato varie città in treno facendo video e foto per i social.

“Mia figlia non l’avrebbe mai fatto se qualcuno non l’avesse convinta”,

ha espresso la madre.

Secondo quanto è emerso le due ragazze si sarebbero separate a Bologna, il motivo della separazione non si sa ancora e nemmeno quello della fuga.

Dal 14 gennaio Selene avrebbe chiamato la famiglia solo una volta con il numero privato, sentendo il padre, al quale avrebbe detto di non cercarla.