Selena Gomez svela la sua malattia: i fan sconvolti dalla notizia della cantante

Selena Gomez confessa tutto sulla malattia scoperta negli ultimi anni: ai suoi numerosissimi fan ha svelato di soffrire di un disturbo mentale

La bellissima Selena Gomez è una delle cantanti più amate e conosciuto sul palinsesto musicale. Le sue canzoni infatti sono sempre tra le prime in classifica proprio per la sua splendida voce, Ma non tutti sanno però che la cantante nasconde anche lei dei piccoli scheletri nell’armadio

Selena Gomez confessione scioccante

La bella cantante americana oltre ad essere una pop star, ha dei segreti che non ha mai confessato ai fans, ma che ha ritenuto opportuno parlarne proprio in questi giorni cosi difficili. La cantante infatti ha rivelato di avere un serio disturbo che l’ha accompagna da bambina.

Selena infatti ha parlato di soffrire di un disturbo bipolare ai suoi fans tanto che ha raccontato:

«Sono bipolare. Ma se mi conosco, non ho paura.Da piccola mia mamma mi regalò un libro sui temporali, che mi terrorizzavano. Mi disse che più cose sapevo sul tema e meno avrei avuto paura. Ha funzionato»

La giovane infatti confessa di passare spesso da un’euforia sfrenata a pianti isterici in pochi minuti.

La confessione a Miley Cyrius

In realtà tutto è balzato fuori proprio quando Miley Cyrius in video-chiamata insieme ai suoi fans hanno parlato con la Gomez chiedendole del suo rapporto con l’ansia di questo periodo cosi difficile. La giovane non ha esitato a rispondere alle domande della sua collega:

«A diagnosticarmi il problema è stato il McLean Hospital di Belmont, nel Massachusetts, una delle migliori strutture per la salute mentale negli Stati Uniti. Purtroppo chi ne soffre oggi tende a nasconderlo agli altri».

ha confessato la cantante raccomandando ai suoi numerosi fans di non avere paura di confessare e di parlare delle nostre debolezze, perchè cosi facendo allontaniamo solo le persone che amiamo e che ci amano.