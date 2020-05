Sei una vera Stronza? 10 cose che fanno di te una da tenere alla larga

Non tutte le donne sono dolci e gentili, per fortuna. Alcune hanno una vero e proprio caratteraccio e vengono etichettate come: ‘Una vera stronza ‘

Ti senti una vera stronza? Dovresti avere queste caratteristiche per definirti realmente tale. Sherry Argov è scrittrice, commediografa e autrice di self-help. Speaker radiofonica e scrittrice di successo, la Agrov ha scritto, tra gli altri anche “Falli soffrire. Perché gli uomini preferiscono le stronze”, titolo apparso nelle classifiche dei principali quotidiani americani come il New York Times e nella classifica italiana dei bestseller.

Che significa essere stronza?

Ma che vuol dire stronza? Secondo la Argov il termine stronza è da intendere non come donna acida o aspra, ma come una sorta di vezzeggiativo. Nella accezione dell’autrice, questo tipo di donna è colei che esprime le sue idee in modo cortese ma chiaro, in modo diretto e anche ironico. Ma perché una tipa così piace?

Ebbene nel bestseller è stato chiarito che la chiave starebbe nella comunicazione.

Il modo di parlare e comunicare delle “stronze” della Argov è più vicino al modo in cui gli uomini comunicano tra loro. In questo modo la donna stronza riesce a fare presa prima con gli uomini che saranno quindi intrigati e attirati da lei.

Il decalogo che contraddistingue una vera …

La stronza sa cosa le piace e non ha difficoltà ad esprimerlo in modo schietto. Il risultato è che di solito ottiene ciò che vuole. E tu senti una appartenete alla categoria delle tipette toste dal carattere impossibile? Se si, Ecco le 10 caratteristiche che ti contraddistinguono.

#1. Mantieni la tua indipendenza: Non importa se sia la manager di una nota azienda, una commessa o un ingegnere meccanico. La donna ca**uta si guadagna da vivere in modo onesto e con le sue man. La dipendenza non è un’opzione.

#2. Non lo perseguiti: La donna che viene definita tale non pensa al suo uomo come il centro del mondo. Se le piace qualcuno, glie lo dice, fa la prima mossa, esce allo scoperto. E se viene respinta, pazienza, non tutti sono all’altezza.

#3. Sei misteriosa: una donna con i contributi è sincera, ma non per questo racconta tutto. Le piace mantenere attorno a se un alone di mistero e fascino. La familiarità è noiosa.

#4. Lasci che aspetti: La nostalgia è bene. Se sei una stronza vera non lasci che la persona che ti piace possa averti quando e come vuole. Lo fai aspettare, non gli scrivi lunghi messaggi dicendo quanto ti manca. Piuttosto aspetti che sia lui a sentire la tua mancanza.

Altre caratteristiche che gli uomini conoscono bene!

#5. Non gli permetti di vedere le tue ansie: Se sei preoccupata o turbata non sempre lo dici o lo fai capire. Non piangi sulla spalla di nessuno. Piuttosto ti schiarisci le idee e comunichi le tue decisioni.

#6. Mantieni il controllo del tempo: sei se una tosta te la prendi comoda, soprattutto quando lui vuole correre. Segue il proprio ritmo, non il suo, e gli impedisce di assumere il controllo.

#7. Conservi il senso dell’umorismo: con il senso dell’umorismo fa sapere al proprio uomo di essere distaccata. Con l’ironia si dimostra intelligente e unica. Saper ridere non è mai un difetto.

#8. Tieni te stessa in grande considerazione: Quando lui le fa un complimento, la stronza dice grazie, non lo contesta. Non domanda che aspetto avessero le ex o se è all’altezza delle sue aspettative. Non segue gli standard, li crea.

#9. Non ti appassioni soltanto a lui: Se sei una da associare alla categoria, ma una con la S maiuscola, il tuo uomo non diventa il fulcro del tuo mondo. Certo, è importante ma non annulli tutto il resto. Conservi le tue passioni e le tue caratteristiche, costi quel che costi.

#10. Tratti il tuo corpo come uno strumento accordato con precisione: La vera stronzetta, infine, si cura dell’aspetto fisico e della salute. E’ sicura di se e sa di avere tutte le porte aperte. Se ti senti bella sei bella, la tipa tosta lo sa e sfrutta questo a suo vantaggio.