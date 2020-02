Nel corso dell’infanzia si gettano le basi per quello che sarà il carattere di una persona da adulta. Perciò, se sei una donna molto empatica lo devi alla tua sensibilità di bambina.

Una donna empatica è il risultato di una se stessa bambina molto sensibile e sognatrice che però ha sofferto.

L’infanzia

Se sei una donna molto empatica probabilmente lo devi alla tua te bambina. Sì perché ciò che accade durante l’infanzia, segna in modo indelebile ciò che sarai da adulta. Magari da bambina eri estremamente sensibile, ti lasciavi andare ai tuoi sogni e ti fidavi del mondo. Poi, immancabilmente, è accaduto quell’episodio (o quegli episodi) che hanno fatto cadere i tuoi castelli di carte. Un dolore forte, una delusione.

Il rapporto con i genitori

Oppure, più semplicemente, i tuoi genitori non riuscivano a rapportarsi a te correttamente perché avevano un modo di vedere la vita diverso dal tuo. Non per cattiveria ma semplicemente perché avevano dei modelli da seguire, delle regole, che li avevano cresciuti e che sono le sole di cui disponevano per educarti.

Perciò, una bambina che durante la sua infanzia ha sofferto, non è necessariamente una bambina che è vissuta in un contesto difficile ma che, magari, ha avuto dei genitori troppo rigidi per il suo modo di fare. Ne consegue, che le regole rigide vengono interpretate come carenza di affetto. Un bambino che non si sente amato da piccolo diventerà un bambino insicuro.

Chi è insicuro da bambino si trascinerà questa insicurezza anche nell’età adulta. Sul lavoro come nelle relazioni personali. Con il risultato che resterà alla perenne ricerca di qualcuno che colmi quel vuoto, quella carenza di affetto. Una carenza di autostima che non le permetterà mai di vedere quanto bella sia diventata.