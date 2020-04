Psicologia: sai stare da solo? 6 Caratteristiche che ti rendono speciale

Sei una persona che ama stare da sola? Se sei un vero solitario hai la gran parte di queste caratteristiche: ecco 6 cose che ti rendono tale

Quando qualcuno preferisce avere una piccola cerchia di amici e non gli importa di passare il tempo da soli, spesso viene additato dagli altri come un solitario, un eremita. Le persone li percepiscono come persone sole e depresse.

In effetti, questo tipo di persone semplicemente stanno bene anche solo in compagnia di sé. Si sentono maggiormente a contatto con il loro io, pensano meglio e diventano più consapevoli delle cose che li circondano.

È insolito per qualcuno fare amicizia con un solitario, soprattutto perché essi sono davvero molto selettivi con le persone a cui si avvicinano. Quali sono i tratti caratteristici che caratterizzano le persone solitarie?

6 Caratteristiche delle persone solitarie

Un solitario ha sempre limiti fermi. Sanno sempre che non sono mai soli, anche se fossero l’ultima persona al mondo. Per questo motivo, rispettano i limiti delle altre persone e si aspettano lo stesso rispetto in cambio. Se attraversi la linea, ti fermeranno il prima possibile. Pensano che se non puoi essere fedele a te stesso, non puoi essere fedele agli altri.

1. A differenza di quelli che devono essere al centro dell’attenzione a tutti i costi, i solitari non ne hanno bisogno. Ma attenzione perché quando trovano qualcuno con cui vogliono essere amici, diventano le persone più fedele che puoi trovare.

2. Sono consapevoli di quanto valgono e se scoprono che ne vali la pena, ti daranno tutto ogni volta che ne avrai bisogno. Questo comportamento è valido per relazioni, famiglia, lavoro e amici.

3. Hanno una mente aperta: solo perché preferiscono la propria compagnia a quella degli altri, non significa che essi siano chiusi né rigidi.

4. Sono sempre alla ricerca di nuove attività e avventure. Anche trovando cose nuove ed interessanti da fare, ma devono sempre essere sicuri dei loro pensieri prima di condividerli con gli altri.

5. Sono sempre concentrati: quando arrivano le avversità e le sfide, i solitari non vanno nel panico. La riflessione e l’introspezione li ha preparati per situazioni come queste.

6. Certo potrebbero sentirsi storditi in alcune situazioni ma, invece di essere distratti, si prendono tempo con se stessi per ricaricare le batterie ed affrontare al meglio le prossime sfide.