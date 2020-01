Sei costipato? Ecco cosa dovresti mangiare tutti i giorni per evacuare

Piccola, dolce e gommosa, l’uva sultanina è una merenda classica che tutti ricordano della loro infanzia.

L’uva sultanina, però, viene utilizzata per molto di più nelle ricette, nei pasti e nella cucina del mondo.

Incorporate in torte dolci da dessert, pane e muffin, mescolate a cereali, yogurt o farina d’avena a colazione, o cosparse di insalate per un tocco dolce e cotte in biscotti appiccicosi, queste piccole gemme dolci vedono molto uso nel mondo culinario.

Uva sultanina: tanti benefici

Creato essiccando l’uva rossa o verde al sole, un essiccatore o un disidratatore alimentare, l’uva passa conserva lo zucchero delle sue forme d’uva originali – ma nei suoi stati raggrinziti e spremuti, ha un sapore molto più dolce.

L’uva passa è disponibile in diverse varietà e appare in più colori, ma nessuno è più dolce, succoso o grassoccio della sultana biologica, una piccola uva passa dorata ottenuta da uve bianche senza semi.

Uva sultanina biologica: ugualmente valida!

Potresti pensare che il loro alto contenuto di zucchero renda l’uvetta come l’uva sultanina meno nutriente, ma ripensaci. L’uva sultanina biologica fa bene? Assolutamente!

Con un alto contenuto nutrizionale di antiossidanti, ferro e minerali essenziali per una sana funzione del corpo, l’uva passa promuove tutti i tipi di buona salute quando li mangi regolarmente.

Se sei interessato alla nutrizione dell’uvetta e al modo in cui quei piccoli ingredienti dolci sono superbi da mangiare, ecco tutti gli incredibili benefici per la salute dell’uvetta:

1. Sollievo dalla costipazione

Fornendo una ricca dose di fibra alimentare, l’uva passa incoraggia la digestione, riduce la bile tossica e aiuta i movimenti intestinali lisci, rendendoti meno gonfio, più comodo e più sano nello stomaco.

2. Circolazione nelle gambe

Con minerali come il potassio e il ferro, l’uvetta aiuta ad aumentare il numero dei globuli rossi, rilassa i vasi sanguigni e riduce lo stress ossidativo causato dall’inattività o dall’alimentazione malsana, aiutando a ridurre la pressione sistolica ed eliminare l’ipertensione.

3. Rafforzare le ossa

Fornire una buona quantità di calcio e il boro micronutriente – che aiuta il corpo ad assorbire il calcio – l’uva passa incoraggia la costruzione di forza e ossa sane.

4. Aiuta la gestione del peso

Sia che tu stia sperando di aumentare o perdere peso, l’uva passa può aiutarti a raggiungere la tua visione del tuo corpo.

Fornendo nutrienti extra e zuccheri naturali, l’uvetta può aiutarti ad aumentare di peso in modo sano e, se stai cercando di perdere, aggiungere l’uvetta alla tua dieta come snack o colazione può aiutarti a rimanere più sazio più a lungo ed evitare voglie.

5. Migliora la salute del cuore

Riducendo i livelli di lipoproteine ​​e colesterolo cattivo con il loro alto contenuto di potassio e basso contenuto di sodio, l’uva passa contribuisce a migliorare la salute cardiaca.

6. Anemia sotto controllo

Aumentando i livelli di ferro e vitamina B, l’uva passa aiuta nella formazione di nuovo sangue e nel trasporto di ossigeno, tenendo a bada l’anemia.

7. Prevenzione del cancro gastrico

Ricco di antiossidanti e composti fenolici noti per inibire la crescita delle cellule tumorali, mangiare l’uva passa può aiutare a combattere e prevenire il cancro gastrico.