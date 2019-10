Scopri quali tra i segni zodiacali nascondono un lato cattivello, anche se a prima vista sembrano buoni e gentili.

I 3 dei 12 segni zodiacali potrebbe mostrare in alcune occasioni un lato che all’inizio appare nascosto: la cattiveria. Scopriamo quali sono secondo l’Astrologia e da cosa possiamo capirlo.

Cattiveria e bontà due facce della stessa medaglia

Nell’ambito della psicologia del comportamento umano, parlare in maniera assoluta di alcuni concetti è sempre poco raccomandato: il carattere, il modo di agire di una persona, non è mai nero o bianco.

Sono il frutto di una serie di processi mentali, spesso inconsci, che portano l’essere umano a comportarsi in un modo piuttosto che in un ‘altro.

Anche per i concetti di bontà e cattiveria, amore e odio, vale la stessa prudenza.

Anche l’Astrologia indaga questi aspetti della personalità di una persona sempre senza dare giudizi definitivi ma volendo dare soltanto indicazioni di massima per valutare il proprio modo di porsi nei confronti degli altri.

Perciò se rientrate tra i 3 segni considerati più “cattivi” dello Zodiaco non pensate di essere la reincarnazione di qualche serial killer del passato ma pensate a come potreste migliorare il vostro comportamento!

I 3 segni dello zodiaco che sono cattivi

Il segno del Leone

Il primo segno con un lato potenzialmente cattivo dietro un aspetto buono è l’insospettabile Leone, un segno di Fuoco.

Il suo lato regale e maestoso infatti può nascondere la voglia di dominare gli altri anche in modo feroce.

Nei rapporti interpersonali questo segno potrebbe arrivare a comportarsi come un RE despota nei confronti di un suddito.

Il Leone infatti è molto narcisista ed egocentrico e quando queste caratteristiche sono esasperate possono portare seri guai a chi li frequenta!

Il segno del Toro

Il secondo tra i segni più cattivello è il Toro: questo segno di Terra è molto testardo e deciso e quando vuole arrivare ad uno scopo non si ferma davanti a nulla.

E’ anche un po’ ossessivo e pigro e per tale motivo potrebbe in alcuni casi ricorrere ad ogni mezzo per mantenere le cose nel modo in cui le vuole.

Anche per quanto riguarda gli affetti, tende a considerare le persone un po’ “sue” e questa possessività potrebbe diventare deleteria se i nati sotto questo segno non imparano a mediare le differenze di idee e ritmi d vita.

Il segno del Sagittario

L’ultimo non in ordine di importanza in questa classifica dei segni più cattivelli, è un altro segno di Fuoco: il Sagittario.

I nati sotto questo segno si considerano un po’ “nomadi” però quando decide di fermarsi ha molte pretese nel rapporto.

Chi gli sta accanto deve allora seguirlo in tutte le sue imprese.

Il Sagittario cerca anche costantemente attenzioni e cure particolari da chi frequenta, a volte manifestando anche richieste assurde come evidenziato anche dal magazine Astro Amore.

Cosa ne dite di questa classifica? Vi ritrovate tra i segni cattivelli o vi sentite invece degli angioletti?