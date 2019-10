Segni Zodiacali, quali sono quelli più rari? Pochi fortunati baciati dalle stelle

Sapevi che alcuni segni zodiacali sono più rari di altri? Scopri se sei tra i pochi fortunati che possono vantare una vera rarità di carattere!

Gli Astrologi hanno stilato una classifica dei segni zodiacali più rari, sia per numero di nascite che per caratteristiche particolari. Sei curioso di sapere quali sono le tre posizioni più alte?

I mesi di nascita e i segni zodiacali

Come tutti sanno l’appartenenza ad un segno zodiacale piuttosto che ad un altro dipende dal mese di nascita.

Non è difficile immaginare come le nascite siano influenzate da diversi fattori, sia ambientali che sociali.

E’ quindi comprensibile che in alcuni mesi dell’anno vi sia una concentrazione maggiore di nascite rispetto ad altri mesi.

Più difficile è indovinare di quali mesi si tratti, ma per fortuna gli Astrologi hanno creato una classifica che riflette proprio questa tendenza.

Ecco che a fianco di alcuni lati caratteriali più comuni, come la gelosia, o la tendenza a tradire, questi segni ne avranno altri più specifici.

Vediamo dunque quali sono i segni più rari in Italia.

I 3 segni più rari

Vuoi dunque scoprire se rientri nei tre segni che vedono meno nati nel loro periodo di appartenenza?

La rarità inoltre non si esaurisce qui: questi segni hanno anche alcune caratteristiche davvero particolari che sono molto rare da trovare nelle persone.

Allora vediamo chi sono i fortunati!

1- Acquario ( 20 gennaio-18 febbraio)

I nati sotto il segno dell’ Aquario sono i meno frequenti in assoluto secondo la classifica e posseggono anche delle particolarità caratteriali che non li rendono affatto comuni.

Gli Acquario non amano conformarsi alla massa e sono originali in tutto ciò che fanno. Condottieri indomiti o eroi umanitari di pace, importante per loro è seguire una causa che li emozioni davvero.

Sono inoltre in assoluto i più fedeli al partner.

2- Ariete ( 21 marzo-19 aprile)

I nati tra marzo ed aprile si trovano al penultimo posto come frequenza quindi le persone che appartengono al segno dell’ Ariete sono davvero poche.

La caratteristica che li distingue soprattutto dagli altri è la forza di volontà e il senso di protezione verso i figli.

Si dedicano completamente a loro e quando decidono di raggiungere un obiettivo nessuno li può far desistere.



3- Sagittario ( 22 novembre-21 dicembre)

I nati nei mesi invernali proprio prima delle festività natalizie sono al terzo posto quando si parla di rarità.

I Sagittario inoltre sono davvero ottimisti e riescono a trovare il positivo anche nei momenti bui.

Un’altra caratteristica è la fortuna che li assiste sempre infatti al gioco, nelle ricerche di lavoro e negli incontri d’amore.

E tu ti sei ritrovato tra i segni più rari oppure no? Se sei curioso di scoprire altre particolarità legate ai segni zodiacali continua seguirci!