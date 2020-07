Quali sono i Segni zodiacali più intelligenti? Scopri se fai parte dei 6 geni dello zodiaco

Ti reputi una persona intelligente? Il tuo segno zodiacale potrebbe rivelare se questa qualità ti appartiene veramente

Astrologicamente parlando, qual è il segno zodiacale più intelligente? Questo tipo di intelligenza viene spesso definita “intelligenza dei libri”. Di solito, è associata all’apprendimento accademico, il tipo di informazioni basate sui fatti che raccogliamo a scuola.

Anche se molte persone dimenticano questo tipo di conoscenza nel momento in cui non è più necessaria per un test, ci sono alcuni che hanno solo un’affinità naturale nel ricordare tutto ciò che leggono o ascoltano in classe.

Non si limitano a ricordare fatti ed elenchi. Il loro cervello può stabilire connessioni velocissime per aiutarli a comprendere qualsiasi argomento.

Fai parte dell’élite intelligente dello zodiaco?

1. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

I Gemelli sono un segno aereo, la Terza Casa è la sua posizione predefinita e il suo sovrano planetario non è altro che lo stesso Mercurio. Il modo in cui fluttuano attorno a una folla che parla, flirta e sembra che cambi idea da un istante all’altro mostra solo quanto velocemente il loro cervello funziona.

Una volta che entrano in una classe o in un altro ambiente di apprendimento, il Gemelli è semplicemente geniale quando si tratta di mondo accademico, con la capacità di discutere praticamente su qualsiasi argomento intellettuale. Ma dove brillano davvero è nel comunicare queste informazioni.

Il segno del discorso e del networking, il Gemelli impara rapidamente quando possono ascoltare qualcuno parlare e la loro capacità di connettersi con tutti i tipi di persone diverse li rende insegnanti fantastici.

2. Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La Vergine, anch’essa governata da Mercurio, è nata per condurre ricerche. Amano fare elenchi di fatti e cifre, tenere fogli di calcolo dettagliati, cercare e analizzare schemi e anomalie.

Parte di ciò che rende la Vergine così intelligente è la capacità organizzativa; è come se avessero in testa un gigantesco database in cui tutto ciò che hanno mai appreso è perfettamente classificato e etichettato.

Possono raggiungerlo ed estrarvi esattamente ciò di cui hanno bisogno, anche l’informazione più lontana nel tempo.

3. Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Tra la tendenza della Bilancia a compiacere tutti (odiano iniziare le discussioni) e la cura che hanno del loro aspetto fisico (apprezzano la bellezza), all’inizio potrebbero sembrare un po’ superficiali. Certamente non si presentano come un topo da biblioteca iper-intelligente.

Non lasciatevi ingannare: questo segno d’Aria ha un sacco di potere cerebrale. È facile ignorarlo perché raramente sbattono la loro intelligenza in faccia agli altri.

Una volta che si sentono sicuri di poter condividere le proprie conoscenze senza che nessuno pensi che si stiano mettendo in mostra o siano polemici, possono tenere testa a qualsiasi conversazione accademica.

4. Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questo segno governa l’esplorazione e l’apprendimento superiore e, diversamente dalla Bilancia, non si preoccupano di condividere le loro conoscenze con tutti!

Non possono farci niente! Il Sagittario è interessato a così tanti argomenti che non riesce a immaginare nessuno che sia così affascinato come loro.

Non importa che si parli anche di alcune complicate teorie filosofiche-teologiche che poche altre persone capiscono davvero (figuriamoci se ne sono interessati), sono sempre felici di portare avanti la conversazione.

Altri segni zodiacali intelligenti

5. Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Questo segno è orientato agli obiettivi, pratico ed efficiente. Le competenze del Capricorno potrebbero non coprire una vasta gamma di argomenti, ma quando si tratta dei campi scelti, nessuno è più forte di lui.

Il Capricorno si tufferà felicemente in qualsiasi corso di studio che contribuirà a garantire il proprio successo.

E non si accontentano solo di conoscere un argomento; non vedono l’ora di mettere in pratica le lezioni. Il Capricorno è il perfetto partner di laboratorio: svolge i propri compiti e sa esattamente come applicare i principi per ottenere i migliori risultati del mondo reale.

6. Aquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Il terzo dei segni aerei, Aquario ha una mente per la tecnologia e il progresso. Non solo legge e memorizza i libri, ma li usa come punto di partenza per le proprie idee.

L’Acquario si dedica alla ricerca della grande Verità, quindi non sono mai contenti di sentirsi dire che qualcosa è vero, anche se lo dice in un libro. Deve andare a scoprirlo da solo e poi vedere quanto più lontano può spingerlo.

Le informazioni – fine a se stesse – non sono sufficienti per l’Acquario: vuole avere a portata di mano fonti affidabili per sostenere le prpprie idee e teorie all’avanguardia. Prestate attenzione perché – di solito – ha ragione.