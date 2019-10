Segni Zodiacali, quali sono i più gelosi? Attenti alle loro reazioni!

Alcuni Segni Zodiacali riescono ad essere delle vere viperette quando si tratta di gelosia! Scopriamo chi sono quelli a cui più si deve prestare attenzione.

Secondo gli astrologi ci sarebbero 3 segni zodiacali che più degli altri sarebbero inclini alla gelosia quando si tratta di relazioni sentimentali e d’amicizia. Vediamo chi sono e che reazioni hanno.

Segni Zodiacali e gelosia: positiva o negativa?

Che si tratti di amore o amicizia, la sensazione di possesso e di paura di perdere l’altro è qualcosa che in qualche misura ognuno di noi prova almeno una volta nella vita.

Un mix di sentimenti di attaccamento e paura della perdita rappresentano la gelosia, quel sentimento che ci attanaglia quando temiamo di essere sostituiti nel cuore del nostro oggetto del desiderio.

Per qualcuno la gelosia è soltanto una virgola all’nterno della rosa dei sentimenti che prova per una persona, mentre per altri è il sentimento principale, arrivando purtroppo a diventare a volte patologica.

L’Astrologia ci da alcune indicazioni sui segni zodiacali che più tendono ad essere gelosi e con tutte le varianti personali del carattere possiamo farci un’idea sul modo di reagire in una relazione.

Vediamo quali sono

I 3 segni più gelosi dello Zodiaco

Per alcuni la gelosia è indice di amore, per altri è limitazione della liberta: vediamo quali segni sono gelosi e diventano dei veri 007 quado sospettano dei tradimenti!

1- Toro

I Torellini sono “appiccicosi” per natura: amano profondamente e vogliono che tutto nella relazione continui ad andare avanti come è stato fino a quel momento. Ogni ingerenza nel rapporto che sia una nuova conoscenza o anche solo un sospetto la vivono male e anche se all’inizio preferiscono ignorare i segnali, poi cominciano ad investigare per cercare di capire cosa non funzioni.

Sono disposti a perdonare solo se il rapporto riprende sui binari canonici e se le “distrazioni” vengono eliminate. C’è da dire che a loro volta sono passionali ma fedeli e pretendono lo stesso per loro.

2- Leone

I nati sotto il segno del Leone vivono il tradimento come un vero e proprio affronto alla loro regalità!

Fin dall’inizio della relazione pretendono devozione da parte del partner e al primo accenno di sostituzione diventano anche crudeli.

Non sono inclini al perdono, per loro l’offesa è troppo grande e di solito preferiscono chiudere la storia.

I nati sotto il segno del Leone vengono facilmente ingannati perché purtroppo sono fiduciosi fino alla scoperta casuale del tradimento. Se imparano a considerare che in un rapporto ci sono anche sfumature oltre il bianco e il nero, vivranno più serenamente.

3- Scorpione

A casa degli Scorpione la passionalità e la possessività la fanno da padrone. E dove c’è tanta passione non può non esserci una buona dose di gelosia!

Gelosia che vale solo nei confronti del partner perché per loro segreti e doppia vita possono essere quasi una norma.

I nati sotto questo segno quando però sospettano un tradimento riescono a “torturare” il partner in ogni modo anche con scenate pubbliche, appostamenti, e nei casi peggiori esplosioni violente.

Di nota è la loro grande capacità di “metterci una pietra sopra” e di ricominciare la relazione anche con buoni risultati a patto di capire che ciò che vale per uno deve valere anche per l’altro.