Segni Zodiacali, quali sono i più fortunati del mese di ottobre: amore e lavoro al top!

Il mese di ottobre per l’Astrologia sarà più fortunato per alcuni dei 12 segni zodiacali. Scopriamo quali sono con questa classifica!

E’ arrivato l’autunno ed il mese di ottobre è il più rappresentativo di questo periodo. Ma quali saranno i segni zodiacali che in questo mese faranno faville? Andiamo a scoprirlo con la classifica dei 4 più fortunati (potrebbero rientrale anche i più sfortunati di sempre, quindi non disperate)!

Segni zodiacali, per chi sarà un ottimo ottobre?

L’autunno è una delle stagioni più romantiche e particolari dell’anno.

I colori tipici delle foglie cadute, i prodotti di stagione come le zucche e la temperatura che comincia a calare danno al mese di ottobre un aura misteriosa e carica di aspettative.

E la festa di Ognissanti, detta anche Halloween è un tripudio di tutto questo per bimbi ed adulti. E allora vediamo secondo l’Astrologia quali sono i segni zodiacali che sfrutteranno al meglio questo mese.

I 4 segni più fortunati ad ottobre

In questo mese Marte transiterà nel segno della Bilancia e ciò porterà un apparente spegnimento della passione.

Permetterà però l’instaurarsi all’interno delle relazioni interpersonali delle dinamiche nuove e spesso stimolanti.

Vediamo quali dei 12 segni avranno più fortuna in ottobre!

1- Pesci

Il mese di ottobre porterà ai Pesciolini grandi cambiamenti, novità e nuova voglia di indipendenza.

Il trigono di Venere regala grandi sogni d’amore sia romantco che fisico e la sensazione che tutto è possibile.

Bei momenti anche con gli amici e in famiglia, da godersi in tranquillità.

2- Capricorno

Periodo di gran successo per il segno del Capricorno.

Le basi che avete gettato con costanza nei mesi scorsi cominciano a dare i loro frutti: nel lavoro potreste conoscere persone molto importanti per la vostra carriera e anche in amore sono in arrivo novità passionali.

Seguite l’istinto di cercare anche un po’ di relax, magari in compagni di amici veri in zone tranquille, come una gita in montagna o una visita ad una grotta.

3- Scorpione

Per i nati sotto il segno dello Scorpione il mese di ottobre non vedrà solo il festeggiamento del compleanno.

Sarà forse il mese più fortunato in tutti i campi e tutti i sogni potrebbero realizzarsi.

La grande energia ed ottimismo di questo periodo si rifletterà sull’amore con nuove passionali avventure. Potreste essere attratti da un Pesci o da un Vergine.

4- Vergine

Il mese di ottobre conferma l’ascesa in positivo dei mesi scorsi.

Sarete molto creativi e oserete di più mostrando le vostre abilità magari osando in nuovi progetti di lavoro o buttandovi in una storia d’amore che avevate rimandato fino ad ora per paura.

E’ il tempo di seguire le proprie scelte!

Vi siete ritrovati tra i segni zodiacali più fortunati del mese di ottobre?