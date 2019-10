Se sei curioso di sapere cosa dicono le stelle su come andrà questa settimana cerca il tuo segno e scopri se sarai fortunato!

La settimana dal 21 al 27 ottobre 2019 sarà fortunata o no? Se sei curioso cerca il tuo tra i segni zodiacali e leggi se avrai fortuna o dovrai aspettare tempi migliori!

Segni Zodiacali e previsioni

Ciascuno di noi ha letto almeno una volta nella vita il proprio Oroscopo: può comprendere le previsioni per l’anno, per il mese in corso o per il giorno.

Oggi ti descriviamo cosa dicono gli Astrologi circa gli eventi principali che potrebbero accaderti durante la settimana dal 21 al 27 ottobre 2019.

L’Oroscopo della settimana

Ariete (21 Marzo- 20 Aprile)

La vostra settimana avrà un andamento altalenante per l’influenza della Luna positiva che per Marte in opposizione.

Sarete molto energici e potreste ottenere buoni successi lavorativi.

Molto bene l’intesa sotto le lenzuola con il partner ma sarete facilmente irritabili.

Toro (21 Aprile- 20 Maggio)

Martedì e mercoledì non saranno giornate ottimali, ma giovedì e venerdì vi regaleranno grande serenità, soprattutto con il partner se presente, con il quale potreste anche vivere un momento indimenticabile come una proposta di matrimonio.

Attenti a tenere a bada la vostra gelosia.

Gemelli (21 Maggio- 21 giugno)

Per i Gemelli la settimana sarà divisa in due momenti: positiva e allegra la prima metà, più mesta e annoiata la seconda parte. Verso venerdì la situazione lavorativa migliora.

Meglio il weekend per l’amore ma i tempi non sono ancora maturi e conviene aspettare.

Cancro (22 Giugno- 22 Luglio)

I Pianeti e la Luna sono in posizione favorevole per il segno del Cancro che passerà una settimana sostanzialmente buona: ottima intesa emotiva e fisica con il partner.

Alcune incomprensioni in famiglia. Gratificazioni nel lavoro e promesse di aumenti futuri.

Leone (23 Luglio- 22 Agosto)

Per i nati sotto il segno del Leone soprattutto martedì e mercoledì vivrete bei momenti in famiglia con partner e figli.

Un po’ calante l’umore sul lavoro dove vi sentirete gravati di troppi impegni a cui non potrete però dire di no.

Vergine (23 Agosto- 22 Settembre)

Mercurio Sole e Venere in armonia con il vostro segno vi garantiranno una buona settimana soprattutto per quanto riguarda il lavoro e gli esami.

In coppia il rapporto sarà un po’ freddo, senza particolari slanci in camera da letto.

Bilancia (23 Settembre- 23 Ottobre)

Il vostro mese sta per volger al termine ma voi resterete combattivi fino almeno al weekend.

Anche in famiglia ci saranno delle incomprensioni.

Se avete in corso trattative lavorative questo è un buon periodo.

Scorpione (24 Ottobre- 21 Novembre)

Con la Luna contraria martedì e mercoledì vivrete un malessere dovuto ad incomprensioni e tensioni sul lavoro.

Serenità ritrovata con il partner dopo un litigio a causa della gelosia.

Sagittario (22 Novembre- 21 Dicembre)

Buona settimana per i viaggi di lavoro o per nuovi affari.

Litigi sia in famiglia che con gli amici dovuti al vostro orgoglio o per spese non previste. La situazione migliora venerdì con la voglia di fare pace.

Capricorno (22 Dicembre- 21 Gennaio)

Settimana mediamente positiva se riuscirete a superare un problema con il vostro capo e con i familiari.

Bene l’amicizia che potrebbe regalarvi qualche nuovo flirt a cui comincerete ad aprirvi.

Acquario (21 Gennaio- 19 Febbraio)

Settimana all’insegna dell‘insoddisfazione: vorrete qualcosa che non potete avere e invece avete paura di perdere ciò che in realtà non volete.

Avrete accanto molti amici che ascolteranno i vostri sfoghi ma non approfittatevene!

Pesci (20 Febbraio- 20 Marzo)

Alcune tensioni in ambito lavorativo ma la vostra prudenza dovrebbe guidarvi a non esporvi troppo.

Buoni risultati in esami e nuovi colloqui di lavoro.

Incertezza in coppia e voglia di visitare nuovi posti.