Segni Zodiacali, le 5 coppie più durature: scopri se sarà amore per sempre!

Segni Zodiacali, le 5 coppie più durature: scopri se sarà amore per...

Vuoi scoprire la classifica delle coppie più longeve secondo l’Astrologia? Ecco le cinque coppie fortunate che dureranno a lungo!

Nel rapporto di coppia il litigio è fisiologico se gestito con amore e rispetto, ecco quali sono le coppie a prova di bomba secondo lo Zodiaco!

Vissero per sempre felici e contenti, qual è la formula perfetta

L’amore è di sicuro uno degli aspetti più importanti della nostra vita. Amore per se stessi, per il proprio lavoro e per le relazioni con il partner.

Secondo alcuni un buon rapporto di coppia non presenterebbe conflittualità. La nota psicologa Elena Benvenuti ricorda, sulle pagine di Vanity Fair, come invece una sana conflittualità possa anche arricchire la coppia.

Sì al litigio dunque, a patto di condurlo in maniera intelligente, senza voler prevaricare sull’altro e tenendo sempre a mente il sentimento che ci lega.

L’Astrologia dà qualche indicazione, ovviamente non scientifica ma molto simpatica da scoprire, su quali siano le accoppiate vincenti dello Zodiaco.

La classifica delle coppie piuttosto durature

Ecco dunque quali coppie di segni zodiacali hanno più chance di durare a lungo: scopri chi c’è sul podio!

5- Sagittario e Gemelli

Fanalino di coda della classifica è un binomio tra un segno di Fuoco ed uno d’Aria. L’aria alimenta il fuoco ma può anche spegnerlo. Il Gemelli ed il Sagittario possono essere una coppia duratura se sapranno puntare sugli aspetti in comune del loro carattere, ovvero la voglia di viaggiare, di fare nuove esperienze. Da evitare atteggiamenti di possesso che possono spegnere l’intesa tra i due segni.

4- Scorpione e Cancro

Un gradino più in alto troviamo invece una coppia d’Acqua: le loro caratteristiche simili ed opposte possono creare un legame che sfiora la dipendenza e che può dunque essere molto longevo. Il Cancro dovrà sfruttare il suo lato dolce e materno mentre lo Scorpione affascina il partner con la sua vitalità e sensualità.

3- Leone e Vergine

Sul podio al gradino più basso si piazzano i segni del Leone e della Vergine. Entrambi danno molta importanza al fatto di essere amati e messi su un piedistallo dal partner perciò se riescono a smussare l’egocentrismo troveranno in ogni problema il modo di risolverlo insieme, grazie alla concretezza della Vergine ed alla forza del Leone.

2- Ariete e Bilancia

La coppia seconda classificata è un’altra Fuoco-Aria. L’intraprendenza e la sicurezza in se stesso dell’Ariete affascina la Bilancia che riesce a dare al partner quella leggerezza ed amore per i particolari che l’Ariete non ha. Insieme possono scoprire nuovi interessi, condivisi da entrambi e riuscire a bilanciare i rispettivi difetti. Una coppia che promette scintille!

1- Capricorno-Pesci

AL primo posto della classifica delle coppie più durature di tutti ci sono i segni dei Pesci e del Capricorno. La dolcezza ed il romanticismo innato del Pesci scioglierà la serietà del Capricorno che a sua volta si impegnerà senza limiti alla protezione del partner e della loro vita assieme. Tra i due non ci saranno forse scintille ma nemmeno forti contrasti, una relazione basata sull’ascolto e sulla fedeltà che promette un lieto fine!

Ti sei ritrovato nella classifica? Non perderti d’animo perché in amore sono molte le caratteristiche che rendono una coppia duratura, leggi gli altri articoli sulle curiosità dello Zodiaco!