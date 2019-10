Segni Zodiacali, quali sono i 3 più intelligenti? Alcuni sono geni incosapevoli!

Essere intelligenti non è da tutti, l’astrologia ci rivela che alcuni segni zodiacali lo sono di più. scopriamo chi ha una mente brillante.

Ciascuno di noi vorrebbe essere definito “intelligente”, spesso senza fatica. Qualcuno nasce con qualche punto in più di Q.I e secondo gli astrologi 3 segni zodiacali risulterebbero i più intelligenti di tutti. Scopriamoli.

Segni zodiacali e tipi di intelligenza

Essere intelligenti non vuol dire solo avere un quoziente intellettivo alto o avere due o tre lauree.

Di sicuro i grandi scienziati, medici ed intellettuali famosi in varie epoche storiche erano molto intelligenti ma anche una persona comune può nascondere delle qualità mentali speciali.

Sappiamo grazie a studiosi della mente come Gardner che esistono tanti tipi di intelligenza, addirittura 7, e l’astrologia ci dice che alcuni segni zodiacali nascono con alcune specifiche caratteristiche.

C’è chi è più ansioso, o più bugiardo o anche più sfortunato… E poi c’è chi è più intelligente, vediamo chi .

La classifica dei più intelligenti

Ecco i tre segni che sono dei veri genietti dello Zodiaco! scopri se ci sei anche tu!

1- Il Segno dei Gemelli

I Gemelli sono molto mentali, amano discutere di temi interessanti e stimolanti. Sono grandi affabulatori e spesso intraprendono carriere musicali o nello spettacolo come ad esempio presentatori televisivi o radiofonici.

2- Il Segno dello Scorpione

I nati sotto il Segno dello Scorpione usano la loro intelligenza molto sviluppata per realizzare i progetti che davvero li coinvolgono emotivamente.

Scelgono professioni artistiche in cui possono mettere tutta la loro capacità interpretativa.

La loro innata seduzione viene utilizzata oltre che nelle relazioni, anche in lavori commerciali e di vendita.

3- Il Segno dell’ Acquario

Gli Acquario hanno una mente analitica e sono dunque bravi a risolvere problemi e fare progetti scientifici.

Ottimi risultati li hanno dunque in professioni come l’ingegneria, l’architettura o anche come commercialisti.

I Segni che invece pur avendo potenzialmente una bella mente rischiano di incappare in errori che vanificano le loro carriere scolastiche o lavorative sono i Segni di Fuoco.

Ariete, Toro e Sagittario infatti hanno una buona capacità di azione e di organizzazione ma a volte sono troppo impulsivi e tendono a partire in un progetto, in esami ecc senza aver pianificato tutto al meglio.

Questo li induce in errore, ma non devono demoralizzarsi perché con la loro forza di volontà riescono spesso a riscattarsi.

Vi siete ritrovati nella classifica dei segni zodiacali più intelligenti?

Se volete scoprire altre curiosità seguiteci nel viaggio dentro l’ Astrologia!