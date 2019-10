Segni Zodiacali, i 4 che soffrono di più per Amore: danno tutto, ma ricevono solo delusioni

L’amore è forse il sentimento più forte, e tutti lo desideriamo nella vita. I nati sotto alcuni segni zodiacali però soffrono di più per amore. Scopri se sei tra questi!

Cupido colpisce tutti ma qualcuno è più sensibile in amore e soffre di più quando la storia finisce. Scopriamo quali sono i segni zodiacali che rischiano di vivere con più sofferenza le vicende amorose.

Segni zodiacali: Amore gioia e dolore nel privato

L’amore è un sentimento dolce e forte allo stesso tempo.

Smuove le montagne ed è da sempre il tema preferito da opere letterarie, musicali, teatrali ecc..

Ma tutti sappiamo che non vi è amore con la A maiuscola senza una buona dose di sofferenza: non solo quando la storia finisce ma anche durante tutte le sue fasi.

Tutti abbiamo sofferto per amore almeno una volta ma l’Astrologia ci dice che che alcuni segni dello Zodiaco così come possono essere più ansiosi o ribelli, affrontano i dolori dell’amore in modo più forte e sofferente.

Scopriamo quali sono.

I 4 segni zodiacali che soffrono per amore

1- Cancro

Il segno del Cancro è tra i più sensibili ed emotivi dello Zodiaco.

Inoltre per gli appartenenti a questo segno l’amore è spesso il motore che muove ogni loro azione e il progetto in cui ripongono grandi sogni e speranze.

Ecco perché le incomprensioni, i tradimenti e ancor di più la fine delle relazioni vengono vissuti tragicamente.

Grandi pianti e voglia di essere consolati dagli amici perché per il Cancro ogni storia è LA storia d’amore e solo dopo molto tempo riescono a dimenticare.

2- Toro

Il Toro è un segno di Terra ed è il più abitudinario e dedito alla coltivazione dei rapporti a lungo termine.

Ecco perché se la storia su cui ha concentrato le sue grandi energie e la voglia di “metter su famiglia” si spezza, il Toro ci resta molto male e fa davvero fatica ad accettare la cosa.

Spesso tentano di riallacciare i rapporti passati, ma i problemi che avevano portato alla rottura non riescono a fare andare in porto alla cosa e la delusione per i Toro aumenta finché non capiscono che devono indirizzare altrove le loro energie.

3- Leone

Il Leone è un segno passionale ed attivo.

Non subisce la relazione d’amore anzi, molto spesso ne decide il corso. Però può restare molto deluso se le sue aspettative non vengono ripagate, ciò porta loro una grande sofferenza che continua se la storia finisce, anche se a lasciare sono stati loro.

Essendo molto orgogliosi difficilmente mostreranno la loro sofferenza ma questo li porterà a tenere dentro il loro dolore a lungo. Solo col tempo dimenticano e ritrovano il loro fascino abbagliante.

4- Vergine

I Vergine sono delicati e anche se razionali hanno un profondo attaccamento quando amano qualcuno.

Per loro il “per sempre” ha un senso che va oltre l’emotività, è un vero e reale impegno e in quella direzione loro agiscono.

Il loro essere molto critici è anche per mettere alla prova il rapporto ma se la storia finisce diventano anche molto critici verso se stessi e si chiudono in un dolore solitario.

Si buttano allora nel lavoro pensando e ripensando agli errori fatti da entrambi nella storia conclusa.

La cura migliore anche con loro è il tempo, e degli interessi nuovi che comportino il prendersi cura di sé e nutrire la propria autostima.

Se vi è piaciuta questa classifica seguite i prossimi appuntamenti per scoprire quali curiosità sui segni zodiacali ci riserva l’Astrologia!