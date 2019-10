Segni Zodiacali, 4 sono i più ansiosi di tutti: non fatevi prendere dal panico!

Segni Zodiacali, 4 sono i più ansiosi di tutti: non fatevi prendere...

Ecco la classifica dei 4 segni zodiacali che sono più facilmente preda dell’ansia rispetto agli altri. Un bel respiro e andiamo a scoprirli!

L’ansia è una sensazione che conosciamo tutti. Secondo l’ Astrologia alcuni segni zodiacali sarebbero portati a vivere le situazioni di tutti i giorni con più ansia rispetto ad altri. Scopriamo quali sono.

L’ansia è nemica o amica?

Secondo le teorie evoluzionistiche dello sviluppo psichico l’ansia può essere considerata un fattore protettivo.

Infatti questo meccanismo ci permette di valutare le situazioni e di rispondere in maniera attiva ad una situazione di pericolo: com’è comprensibile nel corso dell’evoluzione è stato un utile strumento per allertare i nostri antenati ad un pericolo imminente e prepararsi alla fuga, o al combattimento.

Quando però questo meccanismo si “inceppa” e comincia ad allertarci per situazioni anche non pericolose o troppo frequentemente ecco che l’ansia diventa patologica.

I Segni Zodiacali più ansiosi

L’Astrologia ci da indicazioni su alcuni aspetti del carattere a seconda del nostro segno zodiacale come ad esempio la cattiveria, la passionalità, la sincerità ecc…

Dunque anche per quanto riguarda la tendenza a vivere con più ansia ci indica alcuni segni in particolare.

Vediamo quali sono:

1- Cancro

I Cancerini sono sempre alla ricerca delle motivazioni dei fatti che accadono. Si struggono per tutto, anticipando nella loro mente gli scenari più tragici per lasciarsi andare in pianti liberatori ancor prima che l’evento accada.

Con loro un lungo abbraccio e un film romantico serve da calmante più che una camomilla!

2- Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci sono emotivi e testardi allo stesso tempo e questo li porta a volere spasmodicamente qualcosa ma a temere moltissimo un risultato negativo.

Per loro riuscire ad ipotizzare una strada alternativa non è facile ma può contribuire a lenire il senso di ansia e farli avvicinare agli eventi in modo più sereno.

3- Gemelli

I Gemelli si sa sono instabili, possono pensare tutto ed il contrario di tutto in un vortice continuo di cambiamenti di stati d’animo.

Questo chiaramente li porta a vivere le situazioni con notevole ansia altalenante e a caricarsi di mille impegni che poi non sanno se riescono a gestire.

Uno dei rischi per i Gemelli inclini al cambiamento è di abbandonare la situazione che sembra difficile senza nemmeno provarci.

4- Vergine

La Vergine è un segno molto razionale, che tende a ricercare la perfezione e a mettersi continuamente alla prova.

Tali caratteristiche portano i nati sotto questo segno a non essere mai soddisfatti di ciò che fanno o di ciò che capita: cercano il classico “pelo nell’uovo”.

Se imparano che l’imperfezione può dare anche stimoli e colore alla vita riusciranno a placare l’ansia da prestazione.