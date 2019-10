Segni Zodiacali: i 3 più pettegoli. Attenti alle malelingue e agli amici che non sanno tenere i segreti!

Alcuni segni zodiacali sono più attratti di altri dalle chiacchiere e dai gossip famosi e non. Scopri chi non può fare a meno di parlare alle spalle!

Quando c’è da tenere un segreto qualcuno proprio non ce la fa e non vede l’ora di spifferare tutto agli altri. Leggi la classifica dei segni zodiacali più pettegoli di tutti!

Astrologia e Pettegolezzo

Il pettegolezzo è un fatto altrui che viene divulgato ad estranei, di norma senza che il protagonista ne sia messo a conoscenza dato che solitamente si tratta di fatti delicati ed importanti.

Ha un’accezione di sicuro negativa e questo ci fa capire come nella società la discrezione è un valore condiviso.

Allo stesso tempo sappiamo che il fascino del pettegolezzo è quello che muove l’interesse per il Gossip ed in generale l’informazione.

L’Astrologia ci parla anche di questo che più che una caratteristica della persona come ansia, impulsività, gelosia, è un modo di comportarsi nei gruppi sociali.

I 3 Segni Zodiacali più pettegoli

Vediamo dunque che indicazioni ci danno gli astrologi per capire quali sono i 3 segni dello Zodiaco più propensi alle chiacchere e allo spettegolare dei fatti altrui. Scoprite se ci rientrate!

1- Gemelli

I Gemelli sono “chiaccherini” per natura. Guidati dal pianeta Mercurio, fanno della comunicazione la loro arma principale.

Amano parlare con tutti e di tutto, a volte però si lasciano sfuggire segreti e confidenze anche senza volerlo.

Data la loro natura duplice sono anche capaci di vendette progettate se sentono di dover ricambiare un torto subito ed allora possono spifferare tutto con una grande faccia tosta.

2- Pesci

Il segni dei Pesci è a sua volta doppio , e come tale deve fare i conti con una natura un po’ altalenante.

Come sono sensibili ed affettuosi, così possono essere altrettanto calcolatori e fingere innocenza nel raccontare ai quattro venti i fati altrui se devono raggiungere uno scopo.

Una delle caratteristiche proprie dei nati sotto questo segno è la fantasia e questo li porta spesso ad ingigantire i racconti anche raccontando fatti molto più esagerati di come sono in realtà

3- Sagittario

I Sagittario sono sempre in movimento, conoscono un sacco di persone e situazioni nuove e amano essere al centro dei pettegolezzi. Se annusano una situazione ghiotta soprattutto se nuova ed inedita ci si buttano volendo conoscere tutto e in seguito possono raccontare altrove ogni cosa senza farsi il minimo scupolo.

Vi siete ritrovati e confessate di essere dei gran pettegoli? Conoscete altri segni che potrebbero rientrare nella classifica?

Seguiteci per altre curiosità sui segni zodiacali!