Seggiolino antiabbandono: il decreto attuativo in merito ai nuovi dispositivi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ecco tutto quello che devi sapere.

Seggiolino antiabbandono: nuovo e con data di scadenza

I sediolini vanno utilizzati entro e non oltre la data di scadenza indicata dal produttore. Già è molto importante, in quanto le plastiche che li compongono possono usurari e deformarsi nel corso dell’utilizzo, pertanto potrebbero non offrire più la sicurezza di cui il tuo bambino necessita in auto.

Inoltre, è vivamente sconsigliato l’acquisto di dispositivi di seconda mano, che potrebbero essere danneggiati dai precedenti proprietari o incidenti passati.

Usarlo fino ai 4 anni di età

L’obbligo del seggiolino si estende fino ai 9kg di peso, ma è consigliabile utilizzarlo fino al quarto anno di età del piccolo, visto che la struttura muscolare e scheletrica è ancora delicata a quell’età e potrebbe essere danneggiata da eventuali urti contro le cinture di sicurezza.

La giusta posizione in auto

La posizione migliore, nella quale collocare il dispositivo, è quella centrale posteriore o, se l’automobile non è di recente fattura, si può optare per il lato destro del sedile posteriore, opposto al lato guidatore.

Non tutte le vetture, infatti, sono dotate degli appositi attacchi Isofix per installare i seggiolini di ultima generazione.

Dispositivo omologato

Opta per un sedile omologato e che sia i regola con la normativa vigente: in commercio, esistono ancora modelli con rialzo senza schienale per bambini di altezza inferiore ai 125 centimetri, ma devi sapere che non sono più omologabili dall’anno 2017.

Inoltre, tale modello non assicura al piccolo passeggero una sicurezza completa.

Che modello scegliere?

È una domanda difficile, anche perché ne esistono vari in commercio che si adattano a diverse tipologie di automobili.

Pertanto, puoi far affidamento sui crash test, magari consultando un sito francese, Securange, che permette di capire quale modello si adatti meglio alla propria vettura.

Il termine ultimo per adeguarsi a queste nuove disposizioni è fissato per marzo 2020.