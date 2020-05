Sedano, ortaggio leggero e benefico per la nostra salute

Il sedano, come le carote, è un delizioso ortaggio a radice, leggero e pieno di benefici per il nostro organismo.

Il sedano, come coriandolo, cumino, cumino, aneto e prezzemolo, possono essere degli snack spezzafame, leggeri e ricchi di benefici per la nostra salute.

Può aiutare a combattere il cancro

Il sedano è ricco di antiossidanti, che aiutano a rimuovere i radicali liberi che agiscono contro il cancro delle cellule.

In effetti, l’estratto di sedano è stato studiato per due potenziali composti antitumorali: apigenina e luteolina.

L’apigenina distrugge i radicali liberi nel corpo e può favorire la morte delle cellule tumorali.

Sembra anche promuovere l’autofagia, un processo in cui il tuo corpo rimuove le cellule o i componenti disfunzionali, aiutando a prevenire le malattie.

La ricerca suggerisce anche che la luteolina, una flavonoide vegetale nel sedano, potrebbe essere responsabile dei suoi potenziali effetti antitumorali.

In uno studio, i ricercatori hanno scoperto che la integrazione di luteolina ha ridotto i tassi di tumore dei topi di quasi la metà.

E ha rallentato la progressione dei tumori rimanenti.

E se ciò non bastasse, è stato riferito che studi cinesi suggeriscono che mangiare due steli a settimana potrebbe ridurre il rischio di cancro ai polmoni fino al 60%.

Altre ricerche suggeriscono che mangiare sedano può essere efficace nella lotta contro i tumori al seno, alle ovaie, al pancreas, al fegato e alla prostata.

Può ridurre l’infiammazione associata a malattia cronica

Gli estratti di semi di sedano sono stati a lungo utilizzati e studiati per le loro proprietà anti-infiammatorie sul corpo.

Alcune ricerche suggeriscono che l’estratto di semi di sedano è efficace quanto i farmaci come aspirina, ibuprofene e naprossene nel trattamento dei sintomi dell’artrite.

Può anche avere un effetto di riduzione del dolore.

E può essere protettivo contro i danni allo stomaco che possono verificarsi dall’assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei.

Inoltre, uno studio del 2008, condotto da ricercatori dell’Università dell’Illinois, ha scoperto che la luteolina nel sedano può ridurre significativamente l’infiammazione cerebrale.

E potrebbe avere il potenziale per il trattamento di malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla e l’Alzheimer.

Può ridurre il rischio di malattie cardiache

Mangiare questa croccante verdura può essere protettivo per il tuo cuore, in quanto migliora i biomarcatori comuni delle malattie cardiache.

Uno studio del 2009 sui ratti ha scoperto quanto segue.

Quando hanno somministrato l’estratto di sedano per 60 giorni, i ratti hanno avuto una riduzione significativa dei loro lipidi nel sangue, incluso colesterolo totale, colesterolo “cattivo” LDL e trigliceridi.

Il sedano potrebbe anche essere in grado di abbassare la pressione sanguigna, anche se è abbastanza ricco di sodio, un affascinante paradosso.

Una miscela di succo di sedano e miele è stata usata a lungo in Cina con questo scopo e con successo.

In Sudafrica, il succo di sedano mescolato con aceto viene somministrato alle donne in gravidanza per aiutarle a ridurre la pressione alta.

Può incentivare la fertilità maschile

Una revisione del 2017 di 16 studi sul sedano e sulla fertilità ha scoperto che il sedano può avere un effetto protettivo contro le sostanze che possono danneggiare il numero di spermatozoi.

Allo stesso modo, uno studio del 2015 sugli effetti del sedano sulla fertilità nei ratti ha scoperto che 30 giorni di estratto di foglie di sedano potrebbero potenzialmente migliorare il numero di spermatozoi.

Ciò può essere dovuto al fatto che sembra avere effetti inibitori contro i radicali liberi, che possono avere un impatto negativo sulla fertilità.

Tuttavia, non è stato determinato la quantità precisa di cui si ha bisogno di mangiare o bere per vedere questi benefici.

Può favorire la salute intestinale e digestiva

Questo ortaggio è pieno di fibra insolubile, che può aumentare la sazietà e aiutare nella perdita di peso e può anche aiutare a promuovere la regolarità.

In altre parole, può prevenire e curare la costipazione e aiutare a ripulire l’intestino.