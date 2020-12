Nella puntata di Seconda vita in onda questa sera Tommaso Zorzi confesserà di aver avuto esperienze eterosessuali: scopri tutte le anticipazioni.

La confessione di Tommaso Zorzi sarà al centro della prossima puntata del talk show Seconda vita: l’influencer parlerà a cuore aperto e racconterà delle passate relazioni con delle ragazze.

Tommaso Zorzi ha fatto anni fa coming out e ora racconta delle sue precedenti relazioni eterosessuali: continua a leggere l’anticipazione per scoprire di più.

Seconda vita, Anticipazioni puntata 9 dicembre 2020

Nella puntata di questa sera del talk show Seconda vita sarà dato largo spazio all’intervista di Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti preferiti dal pubblico del GF VIP 2020. Nella casa il giovane influencer porta scompiglio, risate e a volte qualche screzio ma rimane uno dei concorrenti più amati.

Il talk show, Seconda vita, con Gabriele Parpaglia andrà in onda mercoledì 9 dicembre 2020 su Real Time: i telespettatori potranno ascoltare le confessioni di Zorzi sulle sue relazioni passate con delle ragazze.

Zorzi durante le puntate serali del Grande Fratello Vip non ha masi esitato e chiedere al conduttore, Alfonso Signorini, di permettere ad un altro concorrente omesessuale di varcare la porta rossa. Il GF VIP è stato prolungato di alcune settimane e Signorini ha promesso a Zorzi che la sua richiesta sarà tenuta in considerazione.

Zorzi è stato con delle ragazze

Tommaso Zorzi proprio in un’intervista di Seconda vita aveva confessato degli aneddoti sulla sua vita privata: racconti di adolescenza inerenti ad alcune esperienze eterosessuali fatte dall’influencer prima di fare coming out. Le sue parole sono state:



sono andato con ragazze.

Prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, si legge su Blastingnews.it, Tommaso Zorzi aveva rilasciato un’intervista a Seconda vita raccontandosi liberamente a Gabriele Parpaglia.

Durante l’intervista Zorzi ha reso noto che anni fa ha avuto delle rapporti con delle ragazze anche se era totalmente consapevole di essere omosessuale. La motivazione che spinse Zorzi a comportarsi così fu la cattiveria dei suoi compagni, i ragazzini possono essere crudeli a quell’età: Zorzi in discoteca corteggiava delle ragazze per poter affermare il giorno dopo in classe che anche lui aveva la ragazza.

Il giovane e famoso influencer si racconta a cuore aperto dicendo che nonostante sapesse di essere omosessuale ha fatto finta di non esserlo fino alla maggiore età.

A 18 anni Zorzi è andato in Inghilterra a studiare e lì ha capito di dover essere sincero con se stesso tanto quanto con chi lo circonda. Zorzi ha affermato di aver visto di tutto in Inghilterra:

persone con capelli blu e unghie verdi.

Grazie alla permanenza lì il giovane ha trovato la forza interiore e il coraggio di fare coming out:

mi ha dato la forza di dire ciò che sono.