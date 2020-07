Seçkin Özdemir, chi è Sinan di Come sorelle: l’attore bello come Raoul...

Chi è Seçkin Özdemir, vediamo insieme tutti i dettagli relativi alla vita dell’attore di Come sorelle

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi alla vita del bellissimo attore turco Seçkin Özdemir!

Chi è Seçkin Özdemir

Nasce il 25 agosto del 1981 a Istanbul, sotto il segno zodiacale della Vergine. Dopo aver completato l’istruzione secondaria a Istanbul, Seçkin prosegue i suoi studi presso l’Università di Kocaeli, dove si laurea in Economia.

Nel frattempo, si appassiona al mondo della recitazione ed è interessato a entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Per questo decide di frequentare un corso di teatro presso il Müjdat Gezen Art Center.

Con lo scorrere degli anni, per l’attore il richiamo del mondo dello spettacolo si fa sempre più forte. Così esordisce come speaker radiofonico nel 2004 e, successivamente, debutta con la serie tv Yaban Gülü nel 2008.

L’attore ottiene ottimi riscontri di pubblico, ma è nel 2012 che l’artista diventa noto con il personaggio di İlyas nella serie televisiva Al Yazmalım. L’esordio nella fiction gli consente di acquisire ancora più notorietà e di venire scelto per entrare nel cast della soap opera Come Sorelle.

Intanto, l’attore non si è dato tregua e ha avuto l’opportunità di prendere parte ad alcuni spot pubblicitari per brand come Binboa Vodka e Coca Cola.

Vita privata e curiosità

Inoltre, ha portato avanti le sue serate nei panni di dj: è diventato così protagonista in numerosi locali turchi e non solo. La vita professionale dell’attore appare decisamente frenetica, anche perché, appunto, l’interprete non si dedica solo e interamente a quello.

Una vita decisamente frenetica quella di Özdemir, che, per il momento, pare non sia neanche impegnato sentimentalmente. Per il resto, non si conoscono molti dettagli relativi alla sua vita privata. L’attore è molto attivo sui social, che aggiorna frequentemente e dove viene seguito da circa 2,2 milioni di follower.