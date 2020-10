Amici, ricordate Sebastian? Irriconoscibile dopo l’esclusione dallo Speciale

Un ballerino che ha fatto sognare tutti Sebastian Melo Taivera. Oggi è molto cambiato dalla sua partecipazione come concorrente

Lo abbiamo conosciuto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove ha dimostrato al pubblico e alla commissione della scuola di avere un talento fuori dal comune: che fa oggi Sebastian Melo Taivera?

Sebastian è un ballerino italiano, di origini uruguaiane, che abbiamo avuto modo di conoscere, durante la sua partecipazione all’edizione 2017 di Amici.

Ricco di talento, di bell’aspetto e studioso, il ragazzo ha dimostrato di avere la stoffa per diventare una grande star. Sapete oggi che fa?

Sebastian Melo Taivera, l’esperienza ad Amici

Era il 2017 quando Sebastian si è seduto tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Bello, fisico perfetto e talentuoso, il giovane ha dimostrato – nel popolare talent show – di avere tutte le carte in regola per poter sfondare nel mondo della danza e, in generale, dello spettacolo.

Nell’edizione di qualche anno fa, ha combattuto – fino in fondo – per potersi aggiudicare il primo posto nel programma che, però, fu vinto da Andreas Muller.

Ciononostante, portò a casa il premio della critica, entrando a far parte della scuola di Amici come ballerino professionista. Una vittoria che ha confermato, d’altronde, le sue enormi capacità d’artista.

Sebastian, cosa fa oggi?

Dopo l’esperienza nel programma Mediaset, Sebastian ha continuato a lavorare nel mondo del ballo. Il cambio look è piuttosto evidente. Sebastian ha voluto dare un taglio alla sua foltissima e bellissima chioma riccioluta e ha perso un po’ peso acquistando in muscoli.

E la danza? Non solo ha continuato a prender parte al talent show, ma ha anche mandato la propria candidatura per altri spettacoli.

Nello specifico, è diventato il protagonista di Magic Mike, un musical che – in Inghilterra – nel 2019 – ha avuto un successo incredibile, tanto che fu riprogrammato con altre date.

Come rivelò lo stesso Sebastian, la perdita del padre lo ha segnato molto, tanto da incidere sul suo carattere e renderlo riservato e timido.

Per mantenere il suo fisico scultoreo e perfetto, si dedica a intenso allenamento in palestra. In questo modo, ha la grinta e l’energia necessarie per lavorare come ballerino.