La donna ha una storia davvero difficile alle sue spalle, pesava quasi 300 kg, ma ad oggi la situazione è cambiata? scopriamolo.

Vite al limite è una serie TV che racconta la vita quotidiana e reale delle persone fortemente in sovrappeso.

Una lotta con il cibo senza fine, legata spesso a dei traumi subiti in passato.

Lo spettacolo ha lo scopo di dare ai partecipanti una migliore qualità della vita attraverso la chirurgia gastrica e guidandoli a ottenere un aiuto per affrontare le dipendenze da cibo.

Il viaggio di Seana Collins a Vite al limite: cosa è successo

L’abbiamo conosciuta nel 2020, nel noto programma, dove stava lottando con il suo elevato peso che ogni giorno le causava vari problemi.

La 23enne viveva con sua madre a Kansas City, nel Missouri, e ha fatto domanda per partecipare allo show dato che pesava poco più di 300 kg.

Ha incontrato per la prima volta il dottor Younan Nowzaradan per esaminare la sua salute e i suoi obiettivi.

Ha spiegato le sue aspettative dalla visita nell’episodio, dicendo:

“Spero di perdere peso e di trasferirmi in Texas come il Dr. Now dice e di seguire il suo programma”.

Come abbiamo accennato prima, Seana pesava quasi 700 libbre al momento della visita del suo medico.

Purtroppo più avanti, la ragazza non è riuscita a raggiungere gli obiettivi indicati dal Dr. Nowzaradan e ha perso davvero pochissimi chili.

Inoltre, non è mai stata in grado di qualificarsi per un intervento chirurgico e per essere più precisi ha perso solamente 13 kg, ma non è stato abbastanza.

Seana Collins adesso

Seana ci tiene molto alla sua privacy, per questo sui social è sempre molto assente e inattiva.

Durante il programma ha ottenuto una certa popolarità, ma a quanto pare gli scarsi risultati l’hanno così tanto delusa che non ha voluto nemmeno aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute.

Il dottor Nowzaradan ha detto a Seana che era disposto a lavorare con lei se avesse perso ancora 50 libbre, per procedere all’intervento.

Mentre lavorava con lei, il dottore è stato molto comprensivo con la ragazza, infatti le fece un discorso di questo genere:

“So che è molto difficile quando sei da sola, ma devi decidere se vuoi cambiare la tua situazione e vivere, o se vuoi continuare su questa strada su cui sei. “

La chirurgia per la perdita di peso è un rischio per i partecipanti poiché possono insorgere complicazioni a causa del loro peso eccessivo.

