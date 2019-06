Sea Watch, cedu nega lo sbarco a Lampedusa. Migranti stremati in rivolta

In un Tweet la Ong tedesca commenta la decisione del Cedu, facendo emergere perplessità in merito al fatto di aver da un lato respinto il ricorso dei migranti, dall’altro contare sull’Italia affinchè continui a fornire l’assistenza necessaria:

Il video appello, pubblicato sul Profilo Ufficiale ‘Sea Watch international’ su Twitter:

Seven days ago Hermann addressed the Europeans to call on their solidarity. So far the situation worsened for the 42 people still stuck on the #SeaWatch 3. Having escaped the Libyan torture prisons, the EU deprives them of their basic human rights for 12 days now. pic.twitter.com/8qDZjQYbJk

