Sea Watch, 73 migranti soccorsi al largo del Mediterraneo: passeggeri in attesa di porto sicuro

Dopo lo sbarco della Ocean Viking, ora la Sea Watch salva altri 73 migranti al largo del Mediterraneo. Dove sbarcheranno?

La Sea Watch ha compiuto due salvataggi e ora a bordo ci sono persone che attendono un porto sicuro.

I due salvataggi della Ong

La Ong ha effettuato due salvataggi nelle ultime ore ed è ora in attesa di un porto sicuro al largo delle acque SAR. Come da loro comunicazioni via Twitter, si evince che le operazioni si sono svolte a poche miglia dalla Libia.

Durante le due operazioni sono state messe in salvo 54 persone e poi altre 19 persone. Nella giornata di ieri c’è stata la segnalazione da parte della prima imbarcazione alla Alarm Phone:

“nonostante il tempo incerto, le persone continuano a scappare”

La Ocean Viking arrivata a Pozzallo

Non poche in queste ore le polemiche per la decisione di far sbarcare i 276 migranti al porto di Pozzallo, in Sicilia – confermato come porto sicuro. Visto i casi di coronavirus gli utenti si sono schierati contro questa decisione, cercando di far capire di quanto la situazione sia altamente pericolosa.

Una volta arrivati a Pozzallo, i 276 migranti – 195 uomini, 14 donne e 65 minori che sono stati messi in salvo in due step da parte della Ong, sono stati posti in quarantena.

Cinque uomini sono stati ricoverati in Ospedale, mentre per tre – come evidenzia Repubblica – ci sono state complicazioni a livello respiratorio e si sospetta una tubercolosi. Tutti gli altri si trovano presso l’Hot Spot di Pozzallo in quarantena per 14 giorni.

Lo sbarco è stato effettuato con il massimo della rigidità e attivazione di cordone sanitario, operando in totale sicurezza: per la nave è stata predisposta una bonifica.