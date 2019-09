Chiedere scusa, come insegnare l’arte del rispetto ai bambini

Chiedere scusa è indispensabile per diventare adulti responsabili, come, quando e perchè?

Un bambino di oggi è un adulto di un domani. Insegnare a chiedere scusa non è solo un valore ma una dimostrazione di responsabilità.

Piccoli uomini crescono

Tutti gli educatori commettono errori continuamente, essere capaci di chiedere scusa è indispensabile per una crescita sana e matura.

Bisogna educare con l’esempio, siamo noi i modelli che i bambini imitano.

Insegnare che tutti possono sbagliare significa educare alla convivenza.

Chiedere scusa vuol dire dare il buon esempio, tanti genitori invece non lo fanno ma lo pretendono dai loro piccoli, soprattutto quando sbagliano.

In questo caso non si proietta nessun immagine di infallibilità e perfezione, anzi si crea solo un dualismo tra giusto e sbagliato.

Non sarà certo l’ammissione degli errori nei confronti dei piccoli a farci perdere autorevolezza e credibilità.

Abbracciare questa idea, significa nutrire un autoinganno dannoso non solo per se ma in particolare per il nostro bambino.

Tutto ciò, sarà solo, un modo sicuro per educare irresponsabilmente e all’irresponsabilità.

Un obiettivo importante per un genitore è far capire presto ai figli l’importanza di chiedere scusa.

Una questione su cui vale la pena riflettere.

A tal proposito essere fermi su questo punto è di primaria importanza.

Ogni volta che i bambini sbagliano, dicono una bugia e agiscono male, finiscono per comportarsi in modo irrispettoso, sapersi scusare è il minimo.

Le scuse rappresentano l’abc del vivere quotidiano già all’asilo.

Incoraggiare questo atteggiamento fin da subito, aiuta a mentalizzare e comprendere il contesto socioculturale.

Prendere coscienza del punto di vista altrui oltre a divenire ed essere responsabili delle proprie azioni facilita l’acquisizioni di regole e migliora il proprio comportamento.

In questo modo avremo bambini responsabili e maturi.

Possiamo concludere dicendo che chiedere scusa ai bambini migliora non solo la relazione ma contribuisce anche alla loro medesima educazione.

Per dirla alla maniera di Richelle E. Goodrich