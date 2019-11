Scuole chiuse il 18 novembre per allerta meteo: ecco l’elenco delle città

Le scuole chiuse il 18 novembre sono tante e l’allerta maltempo non cessa di far paura agli italiani. Ecco dove i ragazzi resteranno a casa per motivi di sicurezza

Il maltempo non cessa di far preoccupare tutta l’Italia e scatta il piano con scuole chiuse il 18 novembre. Ecco dove

Scuole chiuse il 18 novembre

Dopo il maltempo che sta colpendo in questi giorni il Paese la decisione, salvo variazioni in ogni Comune, resta quella di lasciare le scuole chiuse per sicurezza.

Tutto l’elenco di chi ha deciso di lasciare i bambini e ragazzi a casa è in continuo aggiornamento, per questo motivo il consiglio è quello di vedere il sito ufficiale del vostro Comune di residenza confermando o meno la chiusura.

Alto Adige

Dopo quello che sta accadendo in questa Regione, devastata non solo dal maltempo ma anche da un black out che sta interessando molti utenti si stanno prendendo dei provvedimenti particolari. Proprio ieri notte una valanga si è abbattuta in una zona abitata e le strade chiuse sino a questo momento sono 30.

Le scuole di ogni grado e gli asili resteranno chiusi per domani lunedì 18 novembre (salvo variazioni e aggiornamenti).

Lazio – Campania e Toscana

Pisa è uno dei comuni che ha predisposto la chiusura degli istituti di ogni grado e anche le Università. La Toscana è in ginocchio soprattutto dopo l’allerta Arno e non solo.

Si è disposta la chiusura anche degli esercizi commerciali da questa sera alle 18.30 sino alle 12 di domani. Istituti di ogni grado anche a Empoli – Marciano – Valdesa e per tutti i comuni che sono attraversati direttamente dall’Arno.

Pontedera segue la stessa linea con la chiusura degli istituti, biblioteche, parchi, centri per anziani diurni e centri gioco educativi.

Pomezia nel Lazio prende precauzioni chiudendo gli istituti anche ad Anagni, Tarquinia, Sgurgola e Montalto di Castro. Stesso discorso in Campania dove, per ora, l’ordinanza di chiusura è relativa solo a Caserta.

Consultare il sito del proprio comune di residenza o di frequentazione scuola per avere maggiori informazioni, conferme e valutare possibili aggiornamenti/variazioni.