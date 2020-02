Scuole chiuse per allarme coronavirus: la decisione del Governo sulle Regioni

Il Governo ha deciso dove ci saranno le scuole chiuse regione per regione a seguito dell’allarme coronavirus. Tutti i dettagli.

Quali sono le scuole chiuse sino all’8 marzo

Mentre questa mattina c’erano ancora dei dubbi in merito a quali sarebbero state le scuole chiuse, ora il Governo ha preso una decisione in merito.

Le scuole e le università resteranno chiuse sino all’8 marzo compreso in:

Lombardia

Emilia Romagna

Veneto

La decisione è stata presa dal Governo in merito non solo all’emergenza ma anche la richiesta delle Regioni stesse, che vorrebbero continuare con le operazioni di contenimento del virus.

In Lombardia era stato disposto lo stop per le scuole già nella scorsa settimana, il tutto insieme anche al Duomo – che riaprirà lunedì 2 marzo – il Teatro la Scala e altri simboli della Regione.

Sino a questo momento i contagiati sono 500 in Lombardia e si conta un numero come 800 in tutta Italia.

Le morti registrate sono salite a 21.

Lombardia

Sino all’otto marzo compreso saranno chiuse le scuole di ogni ordine e categoria, comprese asili nidi e università. La decisione verrà rinnovata o sospesa ogni fine settimana in base all’andamento dell’allerta e ai casi di contagio registrati.

Emilia Romagna

Anche in questa Regione le scuole saranno chiuse sino all’8 marzo dagli asili nidi sino alle Università, non solo per il contenimento del virus ma anche a fronte di tutti i nuovi casi registrati nelle ultime ore.

Nel dettaglio:

119 persone a Piacenza

35 persone a Parma

19 persone a Modena

9 persone a Rimini

1 persona a Ravenna

4 persone in Emilia Romagna

2 persone a Bologna

Veneto

Stesso discorso vale per il Veneto con scuole di ogni ordine chiuse sino domenica 8 marzo compreso.

Il Governo in queste ore farà sapere se verranno chiuse anche le scuole al confine con le tre regioni più colpite.