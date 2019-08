Scuolabus ribaltato a Padova, l’autista tenta la fuga: riconsegnata la patente di guida

E’ polemica e caos: ricordate tutti lo scuolabus ribaltato a Padova con l’autista che si è dato alla fuga? Ora gli è stata riconsegnata la patente di guida

Una notizia che sta facendo infuriare non solo i genitori dei bambini dello scuolabus ribaltato a Padova, ma anche tutti gli utenti. Che cosa sta succedendo?

L’incidente dello scuolabus di Arquà Petrarca

Era maggio quando un autobus che viaggiava con ragazzi dell’età compresa tra i 7 e 14 anni si è ribaltato. Otto gli studenti feriti dopo il rovesciamento su un fianco, mentre il mezzo stava percorrendo una discesa e stava per affrontare un tornante.

L’autista di 54 anni ha abbandonato il mezzo, fuggendo tra i campi prima ancora che arrivassero i soccorritori. Immediato l‘intervento dei Carabinieri che lo hanno intercettato dopo due ore, arrestandolo con l’accusa di fuga in caso di incidente, lesioni colpose plurime e guida in stato di ebrezza.

L’uomo non ha saputo spiegare le cause dell’incidente e la conferma di precedenti era arrivata direttamente dal Viminale.

La riconsegna della patente all’autista

Colpo di scena nella giornata di oggi, dove il Giudice di Pace ha deciso che l’uomo potesse riavere indietro la sua patente di guida.

La Prefettura aveva precedentemente deciso per la sospensione del documento per due anni e sei mesi – anche se le cose sono andate diversamente. Ora resta indagato per omissione di soccorso ma dalla metà di giugno non è più soggetto ad alcuna misura cautelare.

Tantissimi i commenti di indignazione, non solo da parte delle famiglie dei ragazzi ma anche degli utenti che vedono questo come una cosa non corretta.