Scuola, si torna in classe il 14 settembre? Le parole della Azzolina

Si torna a scuola il 14 settembre? Le parole del Ministro Azzolina sembrano non lasciare dubbi anche se manca la conferma ufficiale.

Il ritorno a scuola tra i banchi dimenticando la didattica a distanza potrebbe essere per il 14 settembre.

Il ritorno tra i banchi a settembre

Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina si è espressa in merito al rientro di settembre tra i banchi, dimenticando così la didattica a distanza:

“in questi giorni è andato avanti il confronto con il comitato tecnico scientifico sulla riapertura delle scuole. per l’avvio del nuovo anno sul territorio nazionale abbiamo già proposto la data del 14 settembre”

In queste ore verranno proposte le linee guida nuove con tutti i diettagli e le parti che partecipano al tavolo di lavoro. Giovedì verrà chiuso insieme agli Enti locali e le Regioni così da ottenere una data certa per tutti gli studenti.

Oltre questo l’opposizione è in lotta puntando il dito sul Governo che sembra non investire sulla scuola. Le parole del Presidente dei senatori di Forza Italia – Anna Maria Bernini – non passano inosservate e vengono riportate dal Tgcom24:

“Investire nella scuola ma il governo rifiuta le nostre proposte. per questo noi non vogliamo che il decreto rilancio giuga al senato blindato”

Evidenzia che sarebbe importante che anche l’opposizione potesse vedere e migliorare il testo:

“Conte è abituato a venire in parlamento a ripetere i suoi speech preconfezionati perché ignora l’importanza del confronto. ha invocato una collaborazione ma in realtà non ha mai voluto farlo”

Nella giornata di giovedì si potrà avere una certezza in merito alla data di inizio del nuovo anno scolastico post lockdown.