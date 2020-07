Per il rientro a Scuola a settembre ci sono tantissime ipotesi al fine di condurre il tutto in sicurezza. Ora si parla della mascherina per gli studenti.

Si corre per definire tutte le regole del rientro a Scuola da settembre, come l’uso della mascherina: ecco le nuove ipotesi.

La mascherina in classe a settembre?

Come si evince da Repubblica, tutti gli studenti dovranno indossare la mascherina quando si alzeranno dal banco. Questa è una ipotesti che potrebbe essere introdotta al fine di risolvere il problema degli spazi e per gestire le lezioni in totale sicurezza.

Questa regola non è stata ancora ufficializzata ma è una nota scritta al Comitato Tecnico Scientifico che sta valutando come agire.

Si parla inoltre di una distanza statica oppure dinamica, proprio per definire al meglio quella che è la modalità da assumere per gli studenti. Quindi, per risolvere il problema di come comportarsi quando uno studente deve alzarsi dal banco si è pensato ad indossare la mascherina proteggendo e proteggendosi.

Ci sono anche altre idee come di percorsi pre stabiliti per i professori e per i ragazzi, al fine di non incontrarsi e avere delle “vie” per girare senza problemi. Il nuovo scenario vuole la mascherina sempre indossata a parte quando si è seduti al proprio banco.

Una manovra che potrebbe giovare non solo in termini di sicurezza ma anche per i Presidi, che si trovano in netta difficoltà con la distanza tra banchi e il rinnovo delle classi. La Diocesi di Roma per aiutare i Presidi ha offerto gli spazi delle Parrocchie, così da poter agevolare sicurezza e lavoro.