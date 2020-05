Scuola, le ipotesi per il piano di sicurezza: “Uscite distanziate e misurazione febbre”

Il Ministero dell’Istruzione ha prodotto un primo testo in merito alla sicurezza a scuola, tra uscite distanziate e misurazione della febbre.

Il Ministero dell’Istruzione ha scritto una prima bozza consegnata ai sindacati con una serie di punti che riguardano la sicurezza all’interno delle classi, per il rientro a scuola previsto a settembre 2020.

Come si evince da Repubblica, il documento esplica una serie di misure dalle elementari sino alle superiori che dovrebbero regolamentare gli studenti e gli insegnanti al fine di rendere tutto più sicuro. Si ipotizza la misurazione della febbre – in maniera volontaria – per tutti gli studenti. Le persone esterne dovranno indossare la mascherina e dovranno essere invitati a camminare in corridoi differenziati.

Per gli studenti non ci sono ancora indicazioni in merito alle mascherine e se dovranno o meno essere indossate.

Non solo, perché ogni dirigente scolastico potrà individuare una entrata e una uscita differente con limitazione agli ingressi per i genitori. Verranno altresì vietati tutti i tipi di assembramento:

“in prossimità dei cancelli e delle entrate negli edifici scolastici”

La sicurezza dovrà essere uno dei primi obiettivi e i dirigenti scolastici ne saranno responsabili. Dovranno inoltre attuare – sempre come scritto sulla prima bozza – un coordinamento per le pulizie, la sanificazione e potranno anche invitare esperti che rispondono alle domande degli studenti in merito al Covid 19.

Tutte le persone – docenti, studenti e impiegati – che sono risultati essere positivi al virus dovranno presentare un certificato medico prima del rientro all’interno dell’istituto con: