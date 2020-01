Scuola, iscrizioni 2020 aperte: procedura online e scadenze

Partite le iscrizioni online per l’anno 2020, obbligatorie per chi frequenterà la classe prima della scuola elementare, media e superiori

Aperte le iscrizioni a scuola per l’anno 2020: come funziona la procedura online e tutte le scadenze.

Le procedure online per l’iscrizione

Sono partite alle 8 di questa mattina, 7 gennaio, le procedure per l’iscrizione online a scuola per l’anno scolastico 2020/2021.

L’iscrizione è obbligatoria per tutti coloro che, nel prossimo anno, frequenteranno la classe prima elementare, prima media e primo superiore.

Sul portale online, come evidenzia anche La Repubblica, è possibile inoltrare le domande d’iscrizione per tutti quelli che dovranno frequentare il primo anno a settembre 2020.

Se non si è ancora sicuri della propria scelta, la nuova applicazione del portale online “Scuola in chiaro” offre tutte le delucidazioni in merito, fornendo le informazioni necessarie sugli istituti selezionati.

I termini di scadenza

Per inviare la domanda di iscrizione, il primo step da fare è quello di registrarsi sul portale iscrizioni.istruzione.it, che, attraverso informazioni e video tutorial, fornirà tutte le informazioni necessarie.

Dopodiché, si dovrà attendere la conferma del sistema online del compimento della registrazione. Le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 sono obbligatorie per tutti coloro che frequenteranno la classe prima della scuola elementare, media e secondaria di II grado.

Le domande d’iscrizione online sono obbligatorie anche per i corsi di istruzione dei Centri di formazione professionale nelle 10 regioni che hanno sottoscritto la procedura.

Nelle scuola dell’infanzia non sarà necessaria la procedura online, ma sempre quella cartacea.

Anche per il prossimo anno scolastico è partita una campagna di comunicazione da parte del Miur per aiutare le famiglie nelle procedure online, scadenze e per fornire tutte le info necessarie. La campagna sarà trasmessa, a partire da oggi, sulle principali reti televisive.

Il termine ultimo per avviare le procedure online d’iscrizione per il prossimo anno scolastico è il 31 gennaio 2020.