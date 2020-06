Scuola, investimenti da un miliardo: le parole di Conte e Azzolina

Dopo la conferma del ritorno sui banchi dal 14 settembre ci sono anche investimenti per la scuola da un miliardo. La conferma di Conte e Azzolina.

Investimenti da un miliardo stanziati dal Premier Conte per la scuola: ecco le parole del Governo.

Nuovi investimenti da un miliardo

Il governo ha stanziato un miliardo da investire direttamente per le scuole, come da conferma di Giuseppe Conte durante la sua conferenza stampa in unione con il Ministro Azzolina:

“Non tollereremo più classi pollaio sovraffollate. gli spazi saranno gestiti da un software e il 15% degli studenti saranno portati fuori dagli istituti”

Come da parole del Ministro Azzolina con un annuncio in merito all’aumento degli stipendi nonché 50mila nuove assunzioni.

Il Premier Conte sottolinea:

“il governo da tempo ha lavorato coinvolgendo tutto il mondo dell’istruzione. abbiamo predisposto delle linee guida che ci consentiranno il ritorno a scuola il 14 settembre con la massima sicurezza”

Conte spiega che la chiusura della scuola è stata una delle scelte più sofferte, ma nessuno deve pensare che sia stata una decisione presa facilmente:

“il miliardo stanziato ci dovrà consentire di avere una scuola più moderna e sicura. Nel ricovery fund un importante capitolo sarà dedicato proprio agli interventi della scuola”

Per quanto riguarda le linee guida, si parla di priorità con pulizia delle classi continua e con igienizzazione. Non solo, perché sarà necessario tenere un metro di distanza evitando ogni tipologia di assembramento:

“faremo formazione personale ci lavoreremo con la protezione civiile e dialogheremo con famiglie e studenti”

Uno dei punti da valutare sono gli spazi ma il software dedicato potrà aiutare a capire i metri a disposizione e come operare prima di settembre.