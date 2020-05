Scuola, il rientro a settembre con mascherina e pranzo al sacco: le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato indicazioni per la scuola e il rientro a settembre, tra mascherina e pranzo al sacco.

Nette le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico sul rientro a scuola dei ragazzi a partire da settembre. Che cosa accadrà?

Le indicazioni del Ministro Azzolina

Ci sono le indicazioni rilasciate dal Comitato Tecnico Scientifico con le linee guida per tutti gli studenti che dovranno tornare sui banchi di scuola da settembre. Il documento redige le regole con l’obiettivo da parte del Governo non solo di tornare alla presenza in classe ma anche per fare in modo che tutto si svolga in totale sicurezza. Il Ministro Azzolina ha evidenziato:

“siamo al lavoro per riportare tutti gli studenti in classe. questo documento è la cornice in cui inserire il piano complessivo di riapertura: poche semplici regole, soluzioni realizzabili che ci permetteranno di tornare tra i banchi in sicurezza”

Tra le misure che ci sono all’interno del documento è previsto il solito distanziamento tra alunni di un metro, considerando anche lo spazio per il movimento personale. Una distanza doverose in aula e la riorganizzazione interna non solo tra i banchi ma anche nei laboratori e teatri scolastici. Il distanziamento in palestra diventa di due metri.

Un’altra delle regole previste è in merito al pasto preparato in casa, con consumo in classe o negli spazi aperti (utilizzabili anche per la ricreazione così da evitare assembramenti).

I genitori non potranno entrare nei locali se non per motivi urgenti, con differenziazione tra entrata e uscita degli studenti. La misurazione della temperatura – come evidenzia anche TgCom24 – non sarà necessaria ma è comunque vietato l’ingresso a tutte le persone che avranno temperatura maggiore di 37,5°.

E le mascherine? Tutti gli alunni al di sopra dei sei anni dovranno indossarla per tutte le ore di permanenza in istituto – salvo durante l’attività fisica, il pranzo e le interrogazioni.