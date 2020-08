Scuola, arrivano le disposizioni anche per gli asili: tutte le novità

Avevamo parlato proprio negli scorsi giorni delle nuove disposizioni post Covid-19 delle scuole. Oggi nello specifico, invece, andremo ad analizzare le linee guida per asili e nidi.

I bambini, infatti, non avranno l’obbligo di indossare la mascherina all’interno delle strutture scolastiche. Discorso diverso, invece, per gli addetti ai lavori i quali oltre ad avere la mascherina saranno obbligati a guanti e visore, soprattutto durante i cambi di pannolino.

Nessuna limitazione per quanto riguarda portarsi delle merende da casa. I bambini, infatti, potranno portare i loro spuntini preferiti all’asilo al patto che “l’alimento, la bevanda e il contenitore siano sempre identificabili come appartenenti al singolo bambino”.

Queste sono le predisposizioni dettate dalla vice ministra dell’Istruzione, Anna Ascani, le quali sono già divenute ufficiali. Nel documento presentato, infatti, possiamo leggere:

“L’utilizzo degli spazi dedicati alla refezione deve essere organizzato in modo da evitare l’affollamento dei locali ad essa destinati, a meno che le dimensioni dell’ambiente non consentano di mantenere i gruppi opportunamente separati. Viceversa, si potranno prevedere turni di presenza dei gruppi, oppure si potrà consumare il pasto nelle aule o negli spazi utilizzati per le attività ordinarie, garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto”.