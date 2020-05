Scuola, come sarà il rientro a settembre? Tutte le regole e linee guida

Per tutti gli studenti il rientro a scuola è previsto per settembre. Ma quali saranno le regole e le linee guida da seguire?

Le linee guida e le regole per il ritorno tra i banchi

Come si legge da Repubblica, il ritorno a settembre sarà ricco di linee guida e regole per preservare tutti gli studenti. Secondo quanto si evince dall’articolo, le Regole del Comitato Tecnico Scientifico sono chiare:

Bambini da 3 a 5 anni non sono obbligati a portare la mascherina

Non si dovranno mettere i guanti per entrare in classe

Obbligatorio igienizzarsi le mani per entrare in classe

La mensa sarà aperta agli studenti, ma si dovranno seguire le stesse regole dei ristoranti

Gli ingressi saranno scaglionati

“un esempio? Si entra dalle 8 alle 10 ogni mezz’ora a gruppi differenti con numero deciso in base al numero degli studenti dell’istituto”

Il rapporto del Comitato è pronto e nella giornata di domani sarà sul tavolo del Ministero dell’Istruzione così da presentarlo successivamente ai sindacati:

“il comitato tecnico scientifico confida di chiudere martedì l’ultimo giro di consultazioni”

Tutto questo naturalmente ha una regola di base, ovvero che l’indice di infezione R con zero resti sotto l’1.

Si parla inoltre delle distanze tra i banchi e di come dovranno essere predisposte le aule, con uno sdoppiamento doveroso se non fosse per i costi da sostenere. Per questo motivo il Comitato sta cercando una alternativa con lezioni di 45 minuti e un distanziamento tra i banchi corretto. Non sarà dimenticata del tutto la didattica a distanza, che potrebbe essere una soluzione ideale in alcune realtà.