Maturità 2020, Azzolina confida nello svolgimento dell’Esame di Stato nelle aule

Scuola, Azzolina: sì alla Maturità, ma adesso si mira allo svolgimento all’interno delle aule

“Auspico che ci sia la possibilità, come anche tanti studenti ci stanno chiedendo, di svolgere almeno l’orale in presenza”,

ha ribadito il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

“Mi sono battuta fin dall’inizio dell’emergenza per salvaguardare gli Esami. L’Italia infatti è tra i Paesi, in Europa, che hanno deciso di mantenerli e di non annullarli”,

sottolinea Azzolina.

La stessa Ministra dell’Istruzione confida di riprendere l’attività didattica nelle aule, ma solo quando questo sarà consentito dal quadro epidemiologico e nel rispetto delle ragionevoli condizioni di sicurezza per tutti.

Maturità 2020: come sarà l’esame in aula dopo il lockdown?

Quasi sicuramente gli studenti non torneranno a scuola fino a settembre, ma i maturandi molto probabilmente dovranno recarsi in aula per sostenere l’esame orale, che prenderà il via il 17 giugno.

L’esame in presenza si potrà fare anche perchè il trend dei contagi Covid-19 sarà pressochè pari a zero.

Quindi, si confida nel ritorno alla quasi normalità ed alla ripresa della vita quotidiana ordinaria.

L’esame orale che i maturandi saranno chiamati a sostenere verterà sulla verifica della conoscenza di tutti gli argomenti previsti dal programma.

Si discute sull’attribuzione dei crediti e di quanto far valere il colloquio.

La ipotesi allo studio sono due:

50 punti ai crediti e 50 al colloquio orale,

40 ai crediti e 60 al colloquio orale, come da normativa attuale.

In forse la possibilità di attribuire la lode agli studenti più meritevoli.

MIUR, Esame di Maturità 2020 in presenza

Il MIUR, inizialmente intenzionato a prevedere una sola prova orale ma in via telematica, ha cambiato idea acconsentendo alla riapertura delle scuole esclusivamente per l’esame di Maturità 2020.

Ci sarà solo la prova orale di fronte ad una commissione formata da sei commissari interni e da un presidente esterno.

La prova orale sarà cadenzata su un lungo calendario così da limitare la presenza di maturandi e mantenere il rispetto delle regole di distanziamento sociale.