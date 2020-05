sottolinea la Ministra dell’istruzione Lucia Azzolina in audizione alla Camera.

La valutazione del merito degli studenti avverrà sulla base di quanto svolto.

Quindi, nessun 6 politico e le insufficienze compariranno nel documento di valutazione.

Gli istituti scolastici riapriranno quando

Nonostante le difficoltà degli studenti e del corpo docente non ci sarà alcun regalo.

ha sottolineato la Ministra Azzolina.

Grazie ad una buona programmazione didattica i Docenti riusciranno a riprendere il percorso scolastico in aula.

Nel corso di una audizione in Commissione Cultura della Camera la Ministra Azzolina ha sottolineato

«Le insufficienze compariranno, infatti, nel documento di valutazione.

E per chi è ammesso alla classe successiva con votazioni inferiori a 6 decimi o, comunque, con livelli di apprendimento non consolidati sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato per recuperare, nella prima parte di settembre, quanto non è stato appreso».