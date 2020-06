Scuola, Azzolina agli studenti: “A settembre ci vediamo in classe”

Il messaggio della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è stato pubblicato su Facebook sulla chiusura dell’anno scolastico e la riapertura a settembre.

In queste ore si sta chiudendo un anno scolastico del tutto straordinario, che ha messo alla prova studenti ed insegnanti.

Gli studenti del terzo anno delle scuole medie stanno discutendo in questi giorni i loro elaborati. Il 17 giugno iniziano invece gli Esami del secondo ciclo, ha ricordato Azzolina.

L’Esame di maturità rappresenta anche un primo passo verso la riapertura delle scuole.

Azzolina ha anche replicato al messaggio di

“chiudere gli studenti dentro cabine di sicurezza, come è stato invece raccontato in queste ore, in maniera quanto meno superficiale”.