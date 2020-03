Emergenza Coronavirus: ci sarà la proroga della chiusura delle scuole?

Scuola ai tempi del Coronavirus: proroga della chiusura?

In piena crisi sanitaria cagionata dal Covid-19 ci si chiede se la chiusura della scuola sarà prorogata ulteriormente oltre il 3 aprile.

Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina su Sky tg24 ha riferito che molto probabilmente la chiusura delle scuole sarà prorogata oltre il 3 aprile 2020.

Anche se non si ha alcuna certezza e non è stata formalizzata alcuna novità, non si prevede una data certa sulla riapertura delle scuole.

Tutto dipende molto dalla responsabilità dei cittadini che devono seguire le norme di limitazione sul territorio nazionale e tutto dipende dallo scenario epidemiologico.

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha sottolineato che le scuole saranno riaperte solo quando si avrà la certezza di assoluta sicurezza.

Maturità ai tempi del Coronavirus

Sulla Maturità la Ministra Azzolina ha sottolineato che verranno prese misure per gli studenti che devono fare gli Esami di Stato.

I maturandi dell’anno 2020 si trovano a dover combattere con un’arma invisibile: l’emergenza coronavirus.

La diffusione della pandemia COVID-19 la chiusura delle scuole avranno delle ripercussioni per chi si appresta a concludere l’ultimo anno delle superiori (licei ed istituti tecnici).

A tale proposito ci sono tanti scenari delineati dalla Ministra Azzolina, che sarebbe già al lavoro per dare risposte ai maturandi su cosa li aspetterà.

Anche se non si hanno ancora certezze, quasi sicuramente verranno abolite le prove Invalsi e l’alternanza scuola-lavoro non sarà un requisito necessario per l’ammissione alla Maturità.

È possibile che la seconda prova venga esclusa o rimodulata e la Commissione sarà formata solo dai Docenti interni.

Se lo stato di emergenza dovesse continuare è possibile che l’Esame di Stato 2020 preveda il sostenimento della sola prova orale.

Maturità 2020: calendario esami

Di sicuro gli esami non slitteranno a settembre: ciò renderebbe difficile il processo relativo ai test d’ammissione all’Università.

La prima prova degli esami di maturità dovrebbe svolgersi il 17 giugno, ma si aspettano ancora notizie ufficiali.