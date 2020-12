“Scrivimi, voglio conoscerti”. Il fratello di Pierpaolo Pretelli strizza l’occhio ad Elisabetta Gregoraci

Giulio Pretelli è pronto a conoscere Elisabetta Gregoraci. Desidera instaurare una relazione affettiva con l’amica speciale di suo fratello, a patto e condizioni che diventi sua cognata.

All’improvviso il messaggio che non ti aspetti. In diretta a Pomeriggio Cinque, salotto televisivo di Canale 5, Giulio Pretelli rivolge un appello ad Elisabetta Gregoraci. Un messaggio tanto esplicito quanto incisivo.

Da giorni il ventitreenne calabrese tenta un approccio all’ex moglie di Flavio Briatore. Le rivolge parole di stima e si dichiara disponibile ad instaurare una eventuale conoscenza.

Pomeriggio Cinque, il messaggio di Giulio Pretelli per Elisabetta Gregoraci

Il fratello minore di Pierpaolo desidera mettersi in contatto con Elisabetta, conoscerla e abbracciarla dal vivo. E perché no, se questo è il suo desiderio? Così, direttamente dallo studio televisivo di Pomeriggio Cinque, Giulio esorta l’ex Lady Briatore:

“Elisabetta, se ci stai ascoltando scrivimi! Voglio conoscerti e conoscere chi è, nel caso, la mia futura cognata!”

Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci dalla casa del Grande Fratello Vip 5, la never-ending story “Gregorelli” resta in sospeso, in bilico, praticamente irrisolta. Ma Giulio Pretelli non demorde: si dichiara fortemente speranzoso e auspica in un happy ending della coppia:

“Io spero che quando saranno fuori dalla casa si chiariranno. E si diranno le cose che non si sono detti dentro la casa. Spero che avranno la possibilità di conoscersi meglio”

Una speranza, quella nutrita dal ventitreenne di Matera, che ai più maliziosi suona come una vera e propria sviolinata, ridondante e innecessaria. I rumors arrivano addirittura ad insinuare che Pretelli Junior stia cercando di cavalcare l’onda del gossip di suo fratello, al fine di ottenere visibilità mediatica.

Ma come reagirà la showgirl all’appello di Giulio? Lo accoglierà di buon grado? I fan del Grande Fratello Vip 5 non hanno dubbi in merito.