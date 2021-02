Scozia, persone accoltellate in strada: 3 vittime. La polizia esclude la pista terroristica

Scozia, persone accoltellate in strada: 3 vittime. La polizia esclude la pista...

Le violente aggressioni si sono registrate nella serata di giovedì a Kilmanrock, in Scozia.

La notizia è trapelata soltanto in mattinata.

Aggressioni in Scozia: 3 vittime

Paura nella serata di giovedì in Scozia, dove tre persone sono decedute in seguito ad una violenta aggressione in strada.

Le vittime sono due donne di 32 e 29 anni ed un uomo che è morto poco dopo essere stato investito con l’auto, da quello che si presume sia l’aggressore.

La notizia è trapelata soltanto questa mattina sui media britannici. Nella notte gli investigatori avevano infatti parlato di “un incidente grave”, avvenuto nei pressi di un ospedale.

La zona della violenta aggressione è stata immediatamente transennata e isolata.

Stando alle prime notizie notturne, la polizia al momento escluderebbe la pista terroristica.

Il secondo accoltellamento è avvenuto in Portland Street, a due miglia di distanza dalla prima aggressione. L’uomo al volante della vettura sarebbe invece deceduti in un incidente stradale.

La prima ministra scozzese, Nicola Sturgeon, ha condannato “l’orrendo” episodio dicendosi vicina alle famiglie delle vittime.

🔴#Scozia: Il Crosshouse hospital di #Kilmarnock è tornato alla normalità dopo 3 ore dall’accoltellamento. La polizia aveva riferito anche di collegamenti con una criticità a Portland Street, e di un terzo grave incidente stradale sulla A76. Non è terrorismo. (via @guardian) — DaniDan (@DanieleDann1) February 5, 2021

Notizia in aggiornamento.