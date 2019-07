Scottature solari: ecco come trattarle con gli oli essenziali

Una scottatura solare può variare da semplice macchia a bruciatura con vescica. Per trattare tale fastidio, puoi usare gli oli essenziali.

Come trattare una scottatura?

La scottatura non è divertente per nessuno, soprattutto se sei in vacanza e hai bisogno di ottenere rapidamente sollievo. Anche se ci sono un sacco di modi naturali per trattare le scottature, che dire degli oli essenziali?

“L’obiettivo del trattamento dopo la scottatura è multifattoriale – la tua pelle ha bisogno di un’intensa reidratazione e un agente calmante per aiutare con l’infiammazione“, afferma la dermatologa Mara Weinstein, del gruppo Schweiger Dermatology. “Abbiamo anche bisogno di un antiossidante per pulire i radicali liberi e aiutare a riparare le cellule solari”.

“L’olio dell’albero del tè, la lavanda, il geranio, la menta piperita, la noce di cocco e la camomilla sono tutti calmanti, specialmente con le scottature solari“, afferma il dottor Dermatologo del Dr. New York, Michele Green, un collaboratore di RealSelf.

“La camomilla mi piace di più. Può essere applicato immediatamente dopo una bruciatura. Anche l’olio di cocco è davvero lenitivo, proprio come il gel di aloe vera“.

L’alternativa all’olio essenziale

Se non riesci a mettere le mani su olii essenziali per la scottatura, cerca i prodotti che contengono quegli ingredienti, così come ingredienti come l’olio di avocado, la vitamina E e la vitamina C.

Le vitamine lavorano bene insieme per riparare la pelle danneggiata, afferma il dott. Weinstein. “Questi sono antiossidanti chiave e aiutano a guarire le ferite dopo aver insultato se si tratta di scottature solari o di una procedura laser che è essenzialmente una scottatura controllata (senza il danno UV).”

Oli, vitamine e gel possono essere stratificati e massaggiati nella pelle, dicono i dermatologi. Dr. Green consiglia di utilizzare un panno fresco per un maggiore sollievo, mentre il Dr. Weinstein suggerisce di refrigerare l’aloe vera per un ulteriore effetto rinfrescante.